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Проверку по факту инцидента проводит региональный Следком

В Омске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины со смертельными травмами

31 октября 2023, 08:19
Фото: 1MI
Проверку по факту инцидента проводит региональный Следком

В Омске 64-летний мужчина не пережил падение с большой высоты

Предварительно установлено, что омич упал с большой высоты и погиб на месте происшествия.

В омском СК разбираются во всех нюансах смерти 64-летнего мужчины, тело которого нашли возле дома № 4 по улице Бульвар Зеленый. Отметим, что сам инцидент произошел еще 27 октября, но известно о нем стало только сейчас.

«Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило в силовые структуры около 8 часов утра. На тело наткнулись жильцы дома», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место судмедэксперты предварительно установили, что погибший скончался от травм, полученных при падении с большой высоты. Выяснилось, что омич жил в этом же доме в квартире на 9 этаже.

Сейчас силовики изучают все версии случившегося, но несчастный случай и криминал уже исключены.

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