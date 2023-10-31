В Омске под окнами многоэтажки нашли тело мужчины со смертельными травмами

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
В омском СК разбираются во всех нюансах смерти 64-летнего мужчины, тело которого нашли возле дома № 4 по улице Бульвар Зеленый. Отметим, что сам инцидент произошел еще 27 октября, но известно о нем стало только сейчас.
«Сообщение об обнаружении трупа мужчины поступило в силовые структуры около 8 часов утра. На тело наткнулись жильцы дома», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место судмедэксперты предварительно установили, что погибший скончался от травм, полученных при падении с большой высоты. Выяснилось, что омич жил в этом же доме в квартире на 9 этаже.
Сейчас силовики изучают все версии случившегося, но несчастный случай и криминал уже исключены.