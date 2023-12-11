В аномальные морозы в Омске на теплотрассе нашли труп мужчины

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:56
В Омске силовики выясняют личность мужчины, тело которого нашли на теплотрассе на улице 21-я Амурская.
«В воскресенье, 10 декабря, около 14:30 поступил сигнал от случайных прохожих, что на теплотрассе лежит мертвый мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывший на место происшествия судмедэксперт осмотрел тело и не нашел видимых следов насильственной смерти. Сейчас труп находится в морге для выяснения причин гибели.
Между тем никаких документов или телефона у умершего при себе не оказалось.
Добавим, что в этом году омские бездомные, как ранее сообщал Город55, остались без пункта обогрева, который в прошлом году работал на улице Багнюка. Причины закрытия этого проекта организаторы не сообщили.