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В Омске в аномальные морозы на теплотрассе загадочно умер неизвестный мужчина

В аномальные морозы в Омске на теплотрассе нашли труп мужчины

11 декабря 2023, 08:53

В Омске в аномальные морозы на теплотрассе загадочно умер неизвестный мужчина

Личность умершего, как и причины его смерти, пока не установлены.

В Омске силовики выясняют личность мужчины, тело которого нашли на теплотрассе на улице 21-я Амурская.

«В воскресенье, 10 декабря, около 14:30 поступил сигнал от случайных прохожих, что на теплотрассе лежит мертвый мужчина», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывший на место происшествия судмедэксперт осмотрел тело и не нашел видимых следов насильственной смерти. Сейчас труп находится в морге для выяснения причин гибели.

Между тем никаких документов или телефона у умершего при себе не оказалось.

Добавим, что в этом году омские бездомные, как ранее сообщал Город55, остались без пункта обогрева, который в прошлом году работал на улице Багнюка. Причины закрытия этого проекта организаторы не сообщили.

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