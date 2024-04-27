В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль

Напомним, что этой зимой в Омской области наблюдалась активная миграция косуль. Большое количество животных добралось до Омска и прилегающих территорий. За несколько месяцев здесь погибли сотни животных, трупы косуль продолжают находить на территории СНТ. Недавно омич поделился с Городом55 видео с пугающими находками. На обочинах дороги лежали пакеты с десятками мертвых косуль.