В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль

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В Омской области 1 639 510 рублей выделяют на сбор, транспортировку и утилизацию мертвых косуль. Деньги из резервного фонда, как следует их постановления областного правительства, разделят между Любинским районом, Омский районом и городом Омск.
Самую крупную сумму — 816 тысяч рублей — получит Омский район. Любинскому району достанется 544 510 рублей, а Омску — 279 тысяч. Контролировать исполнение этого постановления обязали первого запреда облправительства Дмитрия Ушакова.
Напомним, что этой зимой в Омской области наблюдалась активная миграция косуль. Большое количество животных добралось до Омска и прилегающих территорий. За несколько месяцев здесь погибли сотни животных, трупы косуль продолжают находить на территории СНТ. Недавно омич поделился с Городом55 видео с пугающими находками. На обочинах дороги лежали пакеты с десятками мертвых косуль.