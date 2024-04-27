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В Омской области больше 1,6 млн рублей выделили на уборку мертвых косуль

27 апреля 2024, 02:53
Фото: Город55
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Деньги из резервного фонда облправительства получат Любинский, Омский районы и город Омск.

В Омской области 1 639 510 рублей выделяют на сбор, транспортировку и утилизацию мертвых косуль. Деньги из резервного фонда, как следует их постановления областного правительства, разделят между Любинским районом, Омский районом и городом Омск.

Самую крупную сумму — 816 тысяч рублей — получит Омский район. Любинскому району достанется 544 510 рублей, а Омску — 279 тысяч. Контролировать исполнение этого постановления обязали первого запреда облправительства Дмитрия Ушакова.

Напомним, что этой зимой в Омской области наблюдалась активная миграция косуль. Большое количество животных добралось до Омска и прилегающих территорий. За несколько месяцев здесь погибли сотни животных, трупы косуль продолжают находить на территории СНТ. Недавно омич поделился с Городом55 видео с пугающими находками. На обочинах дороги лежали пакеты с десятками мертвых косуль.

Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль
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#Юлия Истомина#Общество#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Деньги#Труп#Животные#Омский район#Новости#Любинский район#Миграция косуль#Косули
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