Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
Житель Омской области обнаружил на обочинах дороги, ведущей к населенному пункту, десятки мертвых косуль. Пугающие находки он заснял на видео и предоставил записи редакции Города55.
На записи видно, что некоторые туши упакованы в пакеты, многие лежат друг на друге. Можно предположить, что останки появились на участке достаточно давно, так как они повреждены. Вероятно, причиной тому стали бродячие собаки.
Напомним, что несколько дней назад на площадке для мусорных баков на улице 27-я Северная местные жители обнаружили трупы домашних животных, завернутые в пакеты. По этому факту начала проверку полиция.