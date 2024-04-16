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Published Сегодня, 12:45

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Омич обнаружил десятки мертвых косуль на обочинах дороги

Житель Омской области обнаружил рядом с населенным пунктом десятки мертвых косуль

16 апреля 2024, 12:45
Фото: Город55

Омич обнаружил десятки мертвых косуль на обочинах дороги

Мужчина заснял на видео десятки туш диких животных, которые лежат на обочинах дороги, некоторые из них упакованы в пакеты.

Житель Омской области обнаружил на обочинах дороги, ведущей к населенному пункту, десятки мертвых косуль. Пугающие находки он заснял на видео и предоставил записи редакции Города55.

На записи видно, что некоторые туши упакованы в пакеты, многие лежат друг на друге. Можно предположить, что останки появились на участке достаточно давно, так как они повреждены. Вероятно, причиной тому стали бродячие собаки.

Видео: Предоставлено Городу55

Напомним, что несколько дней назад на площадке для мусорных баков на улице 27-я Северная местные жители обнаружили трупы домашних животных, завернутые в пакеты. По этому факту начала проверку полиция.

Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
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