Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня

Сегодня ночью из-за магнитной бури во многих регионах России можно было увидеть северное сияние. В частности, явление могли наблюдать жители европейской части страны, а также те, кто живет в Омской области. К сожалению, наблюдениям помешала погода. В Омске было облачно, а по северу области шел снег. Северное сияние было видно только через просветы в облаках в некоторых районах.