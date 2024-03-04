Открытие корпуса ОмГУ, северное сияние и сотни мертвых косуль. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Новость №1. Глава Минобрнауки РФ Фальков приедет на открытие главного корпуса ОмГУ
В центре Омска сдали в эксплуатацию главный корпус ОмГУ спустя 18 лет строительства. Анонсировал открытие Виталий Хоценко. Презентация корпуса состоится совместно с министром науки и высшего образования России Валерием Фальковым во время его рабочей поездки в регион. В новом корпусе площадью более 15 тысяч квадратных метров будут обучаться студенты юридического факультета.
Новость №2. В небе над Омском вспыхнуло полярное сияние во время магнитной бури
Сегодня ночью из-за магнитной бури во многих регионах России можно было увидеть северное сияние. В частности, явление могли наблюдать жители европейской части страны, а также те, кто живет в Омской области. К сожалению, наблюдениям помешала погода. В Омске было облачно, а по северу области шел снег. Северное сияние было видно только через просветы в облаках в некоторых районах.
Новость №3. Ассоциация омских СНТ обратилась к минприроды с просьбой убрать сотни трупов косуль с их территорий
Омичи пожаловались, что территории садовых товариществ заполонили трупы косуль. Всего их найдено 229. Ассоциация СНТ «Родник», в которую входит 28 товариществ, написала обращение в министерство природы и просьбой решить проблему. Местные опасаются, что такое положение дел может привести к серьезной опасности для людей, так как разлагаемые тела способствуют распространению эпидемиологических заболеваний.