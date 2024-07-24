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иллсютрация

От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство

24 июля 2024, 04:52
Фото: 1MI
иллсютрация

Жителя Омской области, избивавшего подругу и убившего знакомую, предадут суду

Житель Седельниковского района, будучи судим за побои, вновь «поднял руку» на свою сожительницу, но перед этим — зарезал знакомую во время ссоры.

Как рассказали в пресс-центре Прокуратуры Омской области, расследование уголовного дела завершено: все материалы переданы в суд для рассмотрения и последующего вынесения приговора.

Как отмечается в сообщении, жителя Седельниковского района будут судить сразу по двум статьям: нанесение побоев и убийство — его мужчина совершил в августе минувшего года. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за нанесение побоев, однако тогда она была административной. Рецидив «рукоприкладства» произошел в январе текущего года — от действий мужчины пострадала его 39-летняя сожительница.

Другой эпизод криминальной «биографии» сельчанина произошел ночью 24 августа: в ходе бытовой ссоры во дворе дома обвиняемого, мужчина напал на свою знакомую, нанеся ей два удара ножом в грудь. Потерпевшая скончалась, а мужчина смог скрыть свой поступок — тело своей жертвы он закопал в одной из хозяйственных построек во дворе. Мать погибшей, спустя 2 месяца после ее исчезновения, забила тревогу — и причастность мужчины быстро доказали, а позже он дал признательные показания, поскольку все улики были против него.

Напомним, ранее Город55 сообщал о контроле со стороны прокуратуры за ходом расследования исчезновения 15-летней школьницы из Москвы в Омске.

Дело на контроле. Пропажей 15-летней москвички в Омске заинтересовалась прокуратура
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#Илья Скобин#Происшествия#Омская область#Прокуратура#Убийство#Уголовное дело#Труп#Новости#Побои#Нож#Административная ответственность#Исчезновение#Жертва
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