От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство

Другой эпизод криминальной «биографии» сельчанина произошел ночью 24 августа: в ходе бытовой ссоры во дворе дома обвиняемого, мужчина напал на свою знакомую, нанеся ей два удара ножом в грудь. Потерпевшая скончалась, а мужчина смог скрыть свой поступок — тело своей жертвы он закопал в одной из хозяйственных построек во дворе. Мать погибшей, спустя 2 месяца после ее исчезновения, забила тревогу — и причастность мужчины быстро доказали, а позже он дал признательные показания, поскольку все улики были против него.