От «административки» к «уголовке». Жителя Омской области осудят за побои и убийство

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:57
Updated Сегодня, 04:57
Как рассказали в пресс-центре Прокуратуры Омской области, расследование уголовного дела завершено: все материалы переданы в суд для рассмотрения и последующего вынесения приговора.
Как отмечается в сообщении, жителя Седельниковского района будут судить сразу по двум статьям: нанесение побоев и убийство — его мужчина совершил в августе минувшего года. Ранее мужчину уже привлекали к ответственности за нанесение побоев, однако тогда она была административной. Рецидив «рукоприкладства» произошел в январе текущего года — от действий мужчины пострадала его 39-летняя сожительница.
Другой эпизод криминальной «биографии» сельчанина произошел ночью 24 августа: в ходе бытовой ссоры во дворе дома обвиняемого, мужчина напал на свою знакомую, нанеся ей два удара ножом в грудь. Потерпевшая скончалась, а мужчина смог скрыть свой поступок — тело своей жертвы он закопал в одной из хозяйственных построек во дворе. Мать погибшей, спустя 2 месяца после ее исчезновения, забила тревогу — и причастность мужчины быстро доказали, а позже он дал признательные показания, поскольку все улики были против него.
Напомним, ранее Город55 сообщал о контроле со стороны прокуратуры за ходом расследования исчезновения 15-летней школьницы из Москвы в Омске.