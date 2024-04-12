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Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня

12 апреля 2024, 14:24
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В Омской области на реке прорвало дамбу и затопило садовые товарищества

В Омском районе прорвало дамбу на реке Камышловка, из-за этого сильно пострадала дорога к садовому товариществу. Местные отмечают, что от дамбы остались одни плиты, которые больше не могут справиться с напором воды. В администрации Омского района рассказали, что к настоящему времени с территории дачных кооперативов «Яблонька» и «Горячий Ключ» жидкость уже ушла.

«Какой объем воды. Жесть!» На реке под Омском прорвало дамбу и затопило дачи
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Новость №2. В мусорных баках омичи обнаружили трупы домашних животных

В Омске на улице 27-я Северная местные жители обнаружили трупы домашних животных недалеко от мусорных баков. Оказалось, что к инциденту причастен работник БУ «Центр по профилактике, экспертизе и лечению животных». Сейчас проверка по этому факту продолжается, в ней примут участие сотрудники полиции, Роспотребнадзора и Россельхознадзора.

Страшная находка. Омичи обнаружили трупы кошек и собак на контейнерной площадке
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Новость №3. Экс-воспитаннице омского детдома грозит 3 года колонии за выстрелы в детей

16-летнюю воспитанницу Большеуковского дома детства обвиняют в истязаниях и хулиганстве. В ходе следствия выяснилось, что обвиняемая неоднократно избивала двух подростков, угрожала своей ровеснице, а также стреляла в детей из пневматического пистолета. Однако девушка полностью отрицает свою вину. Прокурор предложил отменить условное наказание и отправить подсудимую в воспитательную колонию на три года.

Стреляла в детей. Омская прокуратура запросила 3 года колонии воспитаннице детдома
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