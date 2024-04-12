Прорыв дамбы, страшная находка в мусорке и наказание за стрельбу. Омск сегодня

В Омском районе прорвало дамбу на реке Камышловка, из-за этого сильно пострадала дорога к садовому товариществу. Местные отмечают, что от дамбы остались одни плиты, которые больше не могут справиться с напором воды. В администрации Омского района рассказали, что к настоящему времени с территории дачных кооперативов «Яблонька» и «Горячий Ключ» жидкость уже ушла.