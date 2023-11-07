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По факту смерти мужчины проводится проверка

В Омске на улице Лермонтова прохожие наткнулись на труп рецидивиста

7 ноября 2023, 08:44
Фото: 1MI
По факту смерти мужчины проводится проверка

В Омске по неизвестной причине на улице умер 39-летний рецидивист

Причина смерти мужчины пока не установлена, тело направили в морг для вскрытия.

Следователи омского СК ждут результаты вскрытия тела 39-летнего мужчины, тело которого нашли на перекрестке улиц Лермонтова и 17-й Линии.

«Предварительно, днем в воскресенье, 5 ноября, случайные прохожие у гаражей увидели лежащего на земле мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв, после чего позвонили в экстренные службы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.

Личность умершего установили в тот же день — им оказался житель Омска, который ранее был неоднократно судим за кражи, мошенничество и наркотики. Сейчас тело омича находится в морге для вскрытия и определения причины смерти.

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