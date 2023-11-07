В Омске на улице Лермонтова прохожие наткнулись на труп рецидивиста

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Следователи омского СК ждут результаты вскрытия тела 39-летнего мужчины, тело которого нашли на перекрестке улиц Лермонтова и 17-й Линии.
«Предварительно, днем в воскресенье, 5 ноября, случайные прохожие у гаражей увидели лежащего на земле мужчину. Подошли ближе и поняли, что он мертв, после чего позвонили в экстренные службы», — рассказали Городу55 в СКР по Омской области.
Личность умершего установили в тот же день — им оказался житель Омска, который ранее был неоднократно судим за кражи, мошенничество и наркотики. Сейчас тело омича находится в морге для вскрытия и определения причины смерти.