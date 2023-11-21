Пропавшего жителя Омской области внезапно нашли мертвым в лесу

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
В Москаленском районе Омской области следователи инициировали проверку из-за гибели 41-летнего омича, который ушел из дома в селе Красное Знамя 17 ноября и пропал.
«В понедельник, 20 ноября, около 12:00 часов поступило сообщение от односельчан мужчины об обнаружении в лесу в 600 метрах от села тела пропавшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место судмедэксперты и криминалисты предварительно установили, что мужчина скончался от механической асфиксии. Подробности случившегося выяснят в ходе проверки, которую уже начали следователи.