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Posted Сегодня, 09:03

Published Сегодня, 09:03

Modified Сегодня, 09:05

Updated Сегодня, 09:05

По факту гибели мужчины проводится проверка

Пропавшего жителя Омской области внезапно нашли мертвым в лесу

21 ноября 2023, 09:03
Фото: 1MI
По факту гибели мужчины проводится проверка

В Омской области в лесу нашли мертвым мужчину, которого искали три дня

На тело мужчины наткнулись его односельчане, предварительно, он скончался от асфиксии.

В Москаленском районе Омской области следователи инициировали проверку из-за гибели 41-летнего омича, который ушел из дома в селе Красное Знамя 17 ноября и пропал.

«В понедельник, 20 ноября, около 12:00 часов поступило сообщение от односельчан мужчины об обнаружении в лесу в 600 метрах от села тела пропавшего», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место судмедэксперты и криминалисты предварительно установили, что мужчина скончался от механической асфиксии. Подробности случившегося выяснят в ходе проверки, которую уже начали следователи.

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