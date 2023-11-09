В Омске поздно ночью из окна многоэтажки выпала 62-летняя женщина

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Сегодня ночью в силовые структуры поступил вызов, что у дома на улице Нахимова, 61 лежит мертвая женщина с различными травмами.
«Сообщение от случайных прохожих об обнаружении тела женщины поступило в четверг, 9 ноября, около 04:57», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие на место эксперты и криминалисты предварительно установили, что женщина погибла от травм, полученных при падении с высоты.
Личность погибшей установили сразу же. Выяснилось, что женщина жила в этом доме и в ту ночь выпала из окна квартиры на 5-м этаже.
По факту этой гибели сейчас проводится проверка, но уже из версий случившегося исключен криминал.