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Женщина погибла мгновенно

В Омске поздно ночью из окна многоэтажки выпала 62-летняя женщина

9 ноября 2023, 11:31
Фото: 1MI
Женщина погибла мгновенно

В Омске ночью под окнами многоэтажки нашли тело женщины с критическими травмами

При падении омичка получила критические травмы и погибла на месте происшествия.

Сегодня ночью в силовые структуры поступил вызов, что у дома на улице Нахимова, 61 лежит мертвая женщина с различными травмами.

«Сообщение от случайных прохожих об обнаружении тела женщины поступило в четверг, 9 ноября, около 04:57», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие на место эксперты и криминалисты предварительно установили, что женщина погибла от травм, полученных при падении с высоты.

Личность погибшей установили сразу же. Выяснилось, что женщина жила в этом доме и в ту ночь выпала из окна квартиры на 5-м этаже.

По факту этой гибели сейчас проводится проверка, но уже из версий случившегося исключен криминал.

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