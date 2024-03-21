В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных

Согласно проекту контракта, крематоры необходимо поставить в течение 45 дней со дня заключения договора к офису на 22 Партсъезда в Амуре. Максимальная загрузка каждой печи составит не менее 500 кг, главная камера сжигания будет окрашена огнеупорной эмалью. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 29 марта, а итоги аукциона собираются подвести уже 2 апреля.