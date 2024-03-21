В Омской области за 1,6 млн рублей покупают крематоры для сжигания трупов животных

Posted Сегодня, 03:16
Published Сегодня, 03:16
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Областной центр ветеринарного обеспечения ищет поставщика крематоров, предназначенных для сжигания трупов животных либо их останков. Бюджетному учреждению требуются четыре таких устройства общей стоимостью 1,6 млн рублей.
Согласно проекту контракта, крематоры необходимо поставить в течение 45 дней со дня заключения договора к офису на 22 Партсъезда в Амуре. Максимальная загрузка каждой печи составит не менее 500 кг, главная камера сжигания будет окрашена огнеупорной эмалью. Заявки от потенциальных поставщиков будут принимать до 29 марта, а итоги аукциона собираются подвести уже 2 апреля.
Последний раз крематоры центр ветеринарного обеспечения закупал в мае прошлого года. Тогда четыре новых устройства обошлись в 1,309 млн рублей. В качестве поставщика выбрали новосибирскую компанию «Сибирский ангар».
Напомним, что в этом году Омская область столкнулась с массовой гибелью косуль. Недавно Город55 сообщал, что мертвых животных тракторами вывозят с территории садового товарищества, расположенного в Камышловском сельском поселении. Садоводы предложили в этом году заранее организовать движение дачных автобусов, чтобы избежать экологической катастрофы.