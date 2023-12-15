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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

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Updated Сегодня, 05:19

По факту этой смерти проводится проверка

В Омске у дверей теплой остановки на улице Гашека умер пенсионер

15 декабря 2023, 05:17
Фото: 1MI
По факту этой смерти проводится проверка

В Омске днем у дверей теплой остановки нашли труп мужчины

Все произошло днем на глазах у многочисленных прохожих, которые и позвонили в экстренные службы.

В Омске следователи выясняют все причины смерти 71-летнего пенсионера, тело которого нашли на остановке «Улица Гашека».

«В четверг, 14 декабря, около 13 часов у дверей теплой остановки случайными прохожими было обнаружено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.

Прибывшие эксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов насилия, после чего отправили тело в морг для выяснения причины смерти.

Предположительно, пенсионер мог скончаться из-за проблем с сердцем.

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