В Омске у дверей теплой остановки на улице Гашека умер пенсионер

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В Омске следователи выясняют все причины смерти 71-летнего пенсионера, тело которого нашли на остановке «Улица Гашека».
«В четверг, 14 декабря, около 13 часов у дверей теплой остановки случайными прохожими было обнаружено тело мужчины», — пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
Прибывшие эксперты осмотрели труп и не нашли никаких следов насилия, после чего отправили тело в морг для выяснения причины смерти.
Предположительно, пенсионер мог скончаться из-за проблем с сердцем.