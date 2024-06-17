Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня

Стало известно, сколько в предстоящем сезоне заработают игроки «Авангарда». Самый дорогой контракт, как и в предыдущем сезоне, будет у нападающего Владимира Ткачева. За сезон он получит 120 млн. На втором месте оказался нападающий Рид Буше, ему полагается 95 млн рублей. Капитан команды защитник Дамир Шарипзянов заработает 75 млн рублей.