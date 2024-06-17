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Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:48

Updated Сегодня, 14:48

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Мощная гроза, зарплаты игроков «Авангарда» и труп на садовом участке. Омск сегодня

17 июня 2024, 14:48
Фото: gorod55.ru
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. В сети появились удивительные фотографии ночной грозы

Сегодня ночью в разных районах Омской области прошли мощные ливни, град и гроза, утром красивые кадры природных явлений начали появляться в городских пабликах. Под публикациями многие пользователи писали, что ранее не видели столько молний, сколько было прошлой ночью.

«Сверкает молния в ночи». Омичам показали удивительные фото и видео ночной грозы
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Новость №2. Хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне заработают 834 млн рублей

Стало известно, сколько в предстоящем сезоне заработают игроки «Авангарда». Самый дорогой контракт, как и в предыдущем сезоне, будет у нападающего Владимира Ткачева. За сезон он получит 120 млн. На втором месте оказался нападающий Рид Буше, ему полагается 95 млн рублей. Капитан команды защитник Дамир Шарипзянов заработает 75 млн рублей.

Самые дорогие игроки КХЛ. Сколько заработают хоккеисты «Авангарда» в новом сезоне
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Новость №3. Омич купил дачи и обнаружил на участке череп человека

Омич обнаружил на своем дачном участке мешок с человеческими останками. По предварительным данным, пакет пролежал в земле около 10 лет, в нем находился череп и остальные части тела. Ужасающей находкой заинтересовался следственный комитет, по этому факту проводится проверка.

Дача с сюрпризом. Омич нашел на садовом участке закопанные человеческие останки
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