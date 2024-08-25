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Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»

Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»

25 августа 2024, 02:02
Сейчас на турнире у «ястребов» две победы в овертайме и одно поражение в основное время.

Сегодня, 25 августа, «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Виктора Блинова. На льду G-Drive Арены команда встретится с новосибирской «Сибирью». Игра начнется в 16:00.

На турнире «ястребы» проиграли первый матч челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. Второй игру «ястребы» провели с «Барысом». Команда вела по ходу встречи со счетом 3:0, однако затем пропустила три шайбы. В овертайме нападающий «ястребов» Коул Касселс поставил точку в матче — 4:3.

В третьем матче «Авангард» вышел на лед против ярославского «Локомотива». Омичи вели по ходу встречи с минимальным преимуществом, однако в конце третьего периода едва не упустили победу. В итоге игра перешла в овертайм, где «ястребы» оказались сильнее.

Напомним, сезон-2024/2025 начнется для «Авангарда» 4 сентября. «Ястребы» на домашнем льду примут «Сибирь». А ранее Город55 рассказывал, как за лето поменялся состав «Авангарда»:

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новосибирск#Сибирь#Трактор#G-Drive Арена#Барыс#Локомотив
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