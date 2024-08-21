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Published Сегодня, 05:11

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«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова

«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова

21 августа 2024, 05:11
Фото: ХК Авангард
Матч начнется в 19:30. Первую игру турнира «ястребы» уступили челябинскому «Трактору» со счетом 2:5.

Омский «Авангард» сегодня, 21 августа, встретится с «Барысом» из Астаны на мемориале Виктора Блинова. Матч начнется в 19:30. Также трансляцию игры можно бесплатно будет посмотреть по ссылке.

«Барыс» участвует в турнире в статусе обладателя Кубка Виктора Блинова 2023 года.

«Авангард» вчера провел первый матч на турнире. «Ястребы» уступили челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. У омичей отличились новички Станислав Галиев и Алексей Макеев.

Ранее Город55 публиковал полное расписание турнира имени Виктора Блинова. В соревнования принимают участие «Авангард», «Трактор», «Локомотив», «Барыс» и «Сибирь».

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#Евгений Игишев#Спорт#Авангард#Омск#Матч#Расписание#Сибирь#Трактор#Трансляция#Астана#Барыс#Локомотив#Ястребы#Город55
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