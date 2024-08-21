«Авангард» сегодня встретится с «Барысом» на Кубке Виктора Блинова

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Омский «Авангард» сегодня, 21 августа, встретится с «Барысом» из Астаны на мемориале Виктора Блинова. Матч начнется в 19:30. Также трансляцию игры можно бесплатно будет посмотреть по ссылке.
«Барыс» участвует в турнире в статусе обладателя Кубка Виктора Блинова 2023 года.
«Авангард» вчера провел первый матч на турнире. «Ястребы» уступили челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. У омичей отличились новички Станислав Галиев и Алексей Макеев.
Ранее Город55 публиковал полное расписание турнира имени Виктора Блинова. В соревнования принимают участие «Авангард», «Трактор», «Локомотив», «Барыс» и «Сибирь».