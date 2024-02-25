Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»

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В минувшую субботу, 24 февраля, омский «Авангард» встретился на льду с челябинским «Трактором» — команды догоняли друг друга по счету, но буллиты (2-1) остались за хозяевами льда, а встреча завершилась поражением омичей.
Среди игроков «Авангарда» отличились Томаш Юрчо и Николай Прохоркин — в первом и втором периоде их атаки на ворота соперника были особенно успешны, однако челябинцам удавалось быстро (в течение 2-3 минут) сравнять счет. В третьем периоде команды не добились преимущества и игра перешла сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов, где игрокам «Трактора» и удалось выйти в лидеры.
Следующая игра «Авангарда» состоится уже завтра, 26 февраля в 20:00 — омичам предстоит встретиться с «Металлургом» на их льду.