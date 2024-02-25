Второе место конференции. Омский «Авангард» потерпел поражение в матче с «Трактором»

Среди игроков «Авангарда» отличились Томаш Юрчо и Николай Прохоркин — в первом и втором периоде их атаки на ворота соперника были особенно успешны, однако челябинцам удавалось быстро (в течение 2-3 минут) сравнять счет. В третьем периоде команды не добились преимущества и игра перешла сначала в овертайм, а затем и в серию буллитов, где игрокам «Трактора» и удалось выйти в лидеры.