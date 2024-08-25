gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:12

Updated Сегодня, 11:12

иллюстрация

«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»

25 августа 2024, 11:04
Фото: ХК «Авангард»
иллюстрация

Победа в омском турнире им. Блинова досрочно досталась ХК «Локомотив»

Несмотря на равное количество очков у их соперников — челябинцев из «Трактора», победу все равно присудили ярославцам, обогнавшим конкурента в буллитах.

Победитель Кубка имени Блинова определился заранее: победа в состязании досталась игрокам ярославского «Локомотива» — в ходе сегодняшней игры «железнодорожников» и ХК «Барыс».

Матч с разгромным счетом 2:5 завершился в пользу «Локомотива»: команда клуба отыграла все матчи кубка и набрала 7 очков. Такими результатами могли похвастаться только челябинцы, но при личной встрече команд «железнодорожники» оказались гораздо успешнее в буллитах.

Соответственно, сегодняшняя игра «Авангарда» и «Сибири» не скажется на положении дел в турнирной таблице, поскольку победа не принесет соперникам необходимого количества очков. Однако, «ястребы» все равно стремятся победить в игре: омичи открыли счет во время второго периода встречи (по данным на 17:00 часов).

Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
Узнать подробнее
#Илья Скобин#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Новости#Омичи#Челябинск#Сибирь#Трактор#Игра#Ярославль#Барыс#Локомотив#Ястребы#Буллиты
Подпишитесь
Суперлуние, высотки в историческом квартале и новые нарушения. Главные темы недели
Сегодня, 10:15
Гостья прошлогоднего Дня города в Омске выступила на 100-летии Кормиловского района
Сегодня, 08:18
Есть замечания к проекту. В историческом центре Омска отложили постройку высоток
Сегодня, 04:17
Омский «Авангард» проведет заключительный матч на мемориале Блинова с «Сибирью»
Сегодня, 02:02
Никакого бабьего лета? Омичам спрогнозировали аномальный сентябрь
Сегодня, 04:00
Во Франции задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова: что известно
Сегодня, 03:40