«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»

Соответственно, сегодняшняя игра «Авангарда» и «Сибири» не скажется на положении дел в турнирной таблице, поскольку победа не принесет соперникам необходимого количества очков. Однако, «ястребы» все равно стремятся победить в игре: омичи открыли счет во время второго периода встречи (по данным на 17:00 часов).