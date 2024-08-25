«Локомотив» был быстрее. Кубок им. Блинова досрочно «ушел» от омского «Авангарда»

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
Победитель Кубка имени Блинова определился заранее: победа в состязании досталась игрокам ярославского «Локомотива» — в ходе сегодняшней игры «железнодорожников» и ХК «Барыс».
Матч с разгромным счетом 2:5 завершился в пользу «Локомотива»: команда клуба отыграла все матчи кубка и набрала 7 очков. Такими результатами могли похвастаться только челябинцы, но при личной встрече команд «железнодорожники» оказались гораздо успешнее в буллитах.
Соответственно, сегодняшняя игра «Авангарда» и «Сибири» не скажется на положении дел в турнирной таблице, поскольку победа не принесет соперникам необходимого количества очков. Однако, «ястребы» все равно стремятся победить в игре: омичи открыли счет во время второго периода встречи (по данным на 17:00 часов).