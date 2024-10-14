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Posted 14 октября, 09:22

Published 14 октября, 09:22

Modified 14 октября, 09:24

Updated 14 октября, 09:24

Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»

Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»

14 октября 2024, 09:22
Наставник прокомментировал игру Ильи Рейнгардата и Райана Спунера, а также нападающего из «Омских Крыльев» — Павла Леуки.

Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин перед матчем с «Трактором» прокомментировал переход форварда Павла Леуки из «Омских Крыльев» в основную команду. Короткое интервью Звягина опубликовали 14 октября на youtube-канале хоккейного клуба.

«Он сегодня будет в составе, начнет тринадцатым нападающим. Если кто-то будет выпадать, он сразу пойдет. Физически сильный, неплохо играет на вбрасываниях. Хороший сезон у него в Высшей лиге, поэтому нужно поощрять, и нужна конкуренция», — рассказал наставник «ястребов».

Также Сергей Звягин поделился мнением об игре Ильи Рейнгардта в первом звене и Райана Спунера во втором.

«Первое звено понравилось. Илья Рейнгардт добавил энергии, много добывал шайб. Неплохая химия у них была. Надеемся, что еще лучше будет в этой игре. А для Райана это его натуральная позиция», — добавил тренер.

Нападающий Павел Леука рассказал о настроем перед матчем.

«Ждал весь сезон. Конечно, волнение присутствует. Сказали, что ждут от меня игры хорошей. Я приехал бороться, помогать своей команде. Про свою игру скажу: работа, работа и еще раз работа. Не жалея себя, не жалея своих сил», — сообщил Леука.

Ранее экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что думает о текущем состоянии омской команды в сезоне 2024/2025. На данный момент «ястребы» занимают 11-е место в Восточной конференции, а ситуация вызывает опасение: из 15 матчей команда проиграла 10.

Бывший тренер омского «Авангарда» Рябыкин рассказал, почему «ястребы» проигрывают
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#Евгений Игишев#Интервью#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Матч#Нападающий#Трактор#Игра#Наставник
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