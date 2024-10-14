Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»

Ранее экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что думает о текущем состоянии омской команды в сезоне 2024/2025. На данный момент «ястребы» занимают 11-е место в Восточной конференции, а ситуация вызывает опасение: из 15 матчей команда проиграла 10.