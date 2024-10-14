Тренер «Авангарда» Звягин рассказал о настрое перед матчем с «Трактором»

Posted 14 октября, 09:22
Published 14 октября, 09:22
Modified 14 октября, 09:24
Updated 14 октября, 09:24
Главный тренер омского «Авангарда» Сергей Звягин перед матчем с «Трактором» прокомментировал переход форварда Павла Леуки из «Омских Крыльев» в основную команду. Короткое интервью Звягина опубликовали 14 октября на youtube-канале хоккейного клуба.
«Он сегодня будет в составе, начнет тринадцатым нападающим. Если кто-то будет выпадать, он сразу пойдет. Физически сильный, неплохо играет на вбрасываниях. Хороший сезон у него в Высшей лиге, поэтому нужно поощрять, и нужна конкуренция», — рассказал наставник «ястребов».
Также Сергей Звягин поделился мнением об игре Ильи Рейнгардта в первом звене и Райана Спунера во втором.
«Первое звено понравилось. Илья Рейнгардт добавил энергии, много добывал шайб. Неплохая химия у них была. Надеемся, что еще лучше будет в этой игре. А для Райана это его натуральная позиция», — добавил тренер.
Нападающий Павел Леука рассказал о настроем перед матчем.
«Ждал весь сезон. Конечно, волнение присутствует. Сказали, что ждут от меня игры хорошей. Я приехал бороться, помогать своей команде. Про свою игру скажу: работа, работа и еще раз работа. Не жалея себя, не жалея своих сил», — сообщил Леука.
Ранее экс-тренер омского «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал, что думает о текущем состоянии омской команды в сезоне 2024/2025. На данный момент «ястребы» занимают 11-е место в Восточной конференции, а ситуация вызывает опасение: из 15 матчей команда проиграла 10.