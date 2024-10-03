В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»

Как уже писал Город55, омский «Авангард» переживает непростой сезон. Из 11 матчей команда проиграла 7 игр подряд. Клуб даже публиковал обращение к болельщикам, где говорилось о том, что крайних мер вроде отставок пока что не планируется. Напомним, что главным тренером является 53-летний Сергей Звягин. Он взял на себя ответственность за поражения клуба и пообещал усилить работу над тактикой и взаимодействием между игроками.