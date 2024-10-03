В штаб омского «Авангарда» хотят пригласить экс-тренера из «Сибири»

Posted 3 октября, 03:07
Published 3 октября, 03:07
Modified 3 октября, 03:19
Updated 3 октября, 03:19
Как уже писал Город55, омский «Авангард» переживает непростой сезон. Из 11 матчей команда проиграла 7 игр подряд. Клуб даже публиковал обращение к болельщикам, где говорилось о том, что крайних мер вроде отставок пока что не планируется. Напомним, что главным тренером является 53-летний Сергей Звягин. Он взял на себя ответственность за поражения клуба и пообещал усилить работу над тактикой и взаимодействием между игроками.
Тем не менее, некоторые корректировки в тренерском штабе все же ожидаются. По информации телеграм-канала «Трансферы КХЛ Хоккей», в тренерский штаб «Авангарда» может войти 54-летний Александр Завьялов. В прошлом сезоне он был ассистентом главного тренера в «Сибири», но в этом году клуб не продлил с ним контракт.
Завьялов — опытный тренер, работавший в штабах «Торпедо», «Ак Барса», «Трактора», «Нефтехимика», «Амура» и «Витязя».
Напомним, что на встрече с новосибирской «Сибирью» «Авангард» все же одержал победу. Сегодня, 3 октября, «Авангард» встречается с «Локомотивом» из Ярославля на домашней арене. Игра начинается в 19:30 по омскому времени.
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