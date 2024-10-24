«Будем выходить из этой ситуации»: капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к омичам

Posted 24 октября, 02:42
Published 24 октября, 02:42
Modified 24 октября, 03:10
Updated 24 октября, 03:10
Капитан омского «Авангарда» Дамир Шарипзянов записал видеообращение к болельщикам после минувшего проигрыша в схватке с челябинским «Трактором».
«Дорогие омичи, дорогие болельщики, спасибо, что приходите на матчи, что болеете за нас. Поверьте, мы стараемся, выходим, бьемся… Да, не все получается, сейчас очень тяжелый период для команды, отговорок мы не ищем, и ради себя, и ради вас, и ради прекрасной арены мы будем стараться выходить из этой ситуации, другого выхода у нас не остается», — поделился капитан в официальном телеграм-канале «Авангарда».
Напомним, что «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 3:4. В игре было много напряженных и опасных моментов, несколько раз «ястребы» создавали острые ситуации, но хоккеистам пока еще не хватает уверенности, рассказал главный тренер омичей Сергей Звягин.