«Будем выходить из этой ситуации»: капитан «Авангарда» Шарипзянов обратился к омичам

Напомним, что «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 3:4. В игре было много напряженных и опасных моментов, несколько раз «ястребы» создавали острые ситуации, но хоккеистам пока еще не хватает уверенности, рассказал главный тренер омичей Сергей Звягин.