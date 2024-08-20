«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова

Posted Сегодня, 02:12
Published Сегодня, 02:12
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
Сегодня, 20 августа, омский «Авангард» на G-Drive Арене проведет первый матч в рамках мемориала Виктора Блинова. «Ястребы» встретятся с челябинским «Трактором». Начало игры в 19:30.
Публикуем полное расписание турнира:
20 августа
19:30 «Авангард» — «Трактор»
21 августа
15:00 «Локомотив» — «Сибирь»
19:30 «Авангард» — «Барыс»
22 августа
15:00 «Барыс» — «Сибирь»
19:30 «Трактор» — «Локомотив»
23 августа
15:00 «Трактор» — «Сибирь»
19:30 «Авангард» — «Локомотив»
24 августа
15:00 «Трактор» — «Барыс»
25 августа
12:00 «Барыс» — «Локомотив»
16:00 «Авангард» — «Сибирь»
Новый сезон для «Авангарда» начнется 4 сентября. «Ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». А 30 августа на G-Drive Арене пройдет презентация команды. Для гостей выступит группа «Моя Мишель».