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Published Сегодня, 02:12

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Updated Сегодня, 03:59

«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова

«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова

20 августа 2024, 02:12
Фото: ХК Авангард
Матч начнется в 19:30. Турнир продлится до 25 августа, в нем также примут участие «Сибирь», «Барыс» и «Локомотив».

Сегодня, 20 августа, омский «Авангард» на G-Drive Арене проведет первый матч в рамках мемориала Виктора Блинова. «Ястребы» встретятся с челябинским «Трактором». Начало игры в 19:30.

Публикуем полное расписание турнира:

20 августа
19:30 «Авангард» — «Трактор»

21 августа
15:00 «Локомотив» — «Сибирь»

19:30 «Авангард» — «Барыс»

22 августа
15:00 «Барыс» — «Сибирь»

19:30 «Трактор» — «Локомотив»

23 августа
15:00 «Трактор» — «Сибирь»

19:30 «Авангард» — «Локомотив»

24 августа
15:00 «Трактор» — «Барыс»

25 августа
12:00 «Барыс» — «Локомотив»

16:00 «Авангард» — «Сибирь»

Новый сезон для «Авангарда» начнется 4 сентября. «Ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». А 30 августа на G-Drive Арене пройдет презентация команды. Для гостей выступит группа «Моя Мишель».

Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель»
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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Новосибирск#Турнир#КХЛ#Расписание#Челябинск#Сибирь#Трактор#Астана#Ярославль#Барыс
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