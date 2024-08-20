«Авангард» сегодня встретится с челябинским «Трактором» на мемориале Виктора Блинова

Матч начнется в 19:30. Турнир продлится до 25 августа, в нем также примут участие «Сибирь», «Барыс» и «Локомотив».

Сегодня, 20 августа, омский «Авангард» на G-Drive Арене проведет первый матч в рамках мемориала Виктора Блинова. «Ястребы» встретятся с челябинским «Трактором». Начало игры в 19:30. Публикуем полное расписание турнира:



20 августа

19:30 «Авангард» — «Трактор» 21 августа

15:00 «Локомотив» — «Сибирь» 19:30 «Авангард» — «Барыс» 22 августа

15:00 «Барыс» — «Сибирь» 19:30 «Трактор» — «Локомотив» 23 августа

15:00 «Трактор» — «Сибирь» 19:30 «Авангард» — «Локомотив» 24 августа

15:00 «Трактор» — «Барыс» 25 августа

12:00 «Барыс» — «Локомотив» 16:00 «Авангард» — «Сибирь» Новый сезон для «Авангарда» начнется 4 сентября. «Ястребы» встретятся с новосибирской «Сибирью». А 30 августа на G-Drive Арене пройдет презентация команды. Для гостей выступит группа «Моя Мишель». Теперь точно. На презентации «Авангарда» выступит группа «Моя Мишель» Узнать подробнее