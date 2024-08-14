Заплатят 150 тысяч. Омичей зовут в поля работать трактористами

Например, ООО «Продо зерно» готово платить трактористам до 150 000 рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь среднее образование или сертификат о прохождении 10-месячных курсов, а также опыт работы от года и удостоверение на право вождения трактора. В обязанности входит работа с комбайнами и другими машинами. Также трактористы требуются в ООО «АПХ Алтаур» (зарплата от 65 до 120 тысяч рублей), АО «ПКЗ Омский» и ООО «Ястро-Агро» (до 100 тысяч рублей).