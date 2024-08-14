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Published Сегодня, 02:42

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Заплатят 150 тысяч. Омичей зовут в поля работать трактористами

14 августа 2024, 02:42
Фото: Изображение Midjourney
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В Омской области востребованным трактористам готовы платить до 150 тысяч рублей

В регионе наблюдается дефицит представителей этой профессии. Поэтому компании предлагают не только высокую зарплату, но и обучение за свой счет.

В Омской области набирает обороты урожайная пора, и сельхозпредприятия активно ищут работников. На сервисе «Работа России» опубликованы свежие вакансии в сфере сельского хозяйства, где особенно много предложений представлено именно для трактористов.

Например, ООО «Продо зерно» готово платить трактористам до 150 000 рублей в месяц. Кандидатам необходимо иметь среднее образование или сертификат о прохождении 10-месячных курсов, а также опыт работы от года и удостоверение на право вождения трактора. В обязанности входит работа с комбайнами и другими машинами. Также трактористы требуются в ООО «АПХ Алтаур» (зарплата от 65 до 120 тысяч рублей), АО «ПКЗ Омский» и ООО «Ястро-Агро» (до 100 тысяч рублей).

Фото: Скриншот с сайта «Работа России»

Кроме трактористов, «Продо зерно» ищет аппаратчиков обработки зерна с зарплатой от 80 до 120 тысяч рублей.

По всей видимости, дефицит трактористов связан с недостатком молодых специалистов и невысокой престижностью профессии. Тем не менее, сельхозпредприятия предлагают варианты решения этой проблемы, обеспечивая хорошую зарплату и обучение за свой счет.

Ранее Город55 сообщал о дефиците учителей в Омской области. Из—за этого пытаются мотивировать педагогов из других регионов переехать в омские деревни выплатами в один миллион рублей.

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#Общество#Работа#Омск#Омская область#Сельское хозяйство#Новости#Трактор#Вакансии#Дефицит кадров#Урожай
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