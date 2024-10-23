Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение «Трактору»

«Ястребы» уступили со счетом 3:4. Тренер отметил, что, несмотря на проигранные матчи, хоккеисты не сдаются и бьются до конца.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с челябинским «Трактором». Напомним, «ястребы» уступили со счетом 3:4. «Быстрое начало от нас, создали момент. У первой бригады неплохо получилось, но не смогли реализовать большинство. В первом периоде и счет сравняли и несколько острых моментов создали. Пока выпадает меньшинство», — заявил Звягин. Тренер отметил, что хоккеисты «Авангарда», несмотря на проигранные матчи, не сдаются и бьются в каждой игре до конца. «Ребята не перестают биться, немного не хватало уверенности. Видно было, что соперник на ходу. В этом еще такая разница была. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, но потом отдавали шайбу сопернику. Не так много дали создать при игре пять на пять. Хотя у них были долгие смены в нашей зоне, но до острых моментов не доходило», — рассказал Сергей Звягин. А полный обзор сегодняшнего матча — в нашем материале: Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору» Узнать подробнее