Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»

Posted 23 октября, 16:46
Published 23 октября, 16:46
Modified 23 октября, 16:48
Updated 23 октября, 16:48
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с челябинским «Трактором». Напомним, «ястребы» уступили со счетом 3:4.
«Быстрое начало от нас, создали момент. У первой бригады неплохо получилось, но не смогли реализовать большинство. В первом периоде и счет сравняли и несколько острых моментов создали. Пока выпадает меньшинство», — заявил Звягин.
Тренер отметил, что хоккеисты «Авангарда», несмотря на проигранные матчи, не сдаются и бьются в каждой игре до конца.
«Ребята не перестают биться, немного не хватало уверенности. Видно было, что соперник на ходу. В этом еще такая разница была. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, но потом отдавали шайбу сопернику. Не так много дали создать при игре пять на пять. Хотя у них были долгие смены в нашей зоне, но до острых моментов не доходило», — рассказал Сергей Звягин.
А полный обзор сегодняшнего матча — в нашем материале: