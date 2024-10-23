gorod55.ru
ГлавноеВсе новости
gorod55.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 16:46

Published 23 октября, 16:46

Modified 23 октября, 16:48

Updated 23 октября, 16:48

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение «Трактору»

Хорошо играли в отборе, но отдавали шайбу: Звягин — о поражении «Авангарда»

23 октября 2024, 16:46
Фото: ХК Авангард

Главный тренер «Авангарда» прокомментировал поражение «Трактору»

«Ястребы» уступили со счетом 3:4. Тренер отметил, что, несмотря на проигранные матчи, хоккеисты не сдаются и бьются до конца.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин на послематчевой пресс-конференции подвел итоги встречи с челябинским «Трактором». Напомним, «ястребы» уступили со счетом 3:4.

«Быстрое начало от нас, создали момент. У первой бригады неплохо получилось, но не смогли реализовать большинство. В первом периоде и счет сравняли и несколько острых моментов создали. Пока выпадает меньшинство», — заявил Звягин.

Тренер отметил, что хоккеисты «Авангарда», несмотря на проигранные матчи, не сдаются и бьются в каждой игре до конца.

«Ребята не перестают биться, немного не хватало уверенности. Видно было, что соперник на ходу. В этом еще такая разница была. Очень много было моментов, когда мы хорошо играли в отборе, но потом отдавали шайбу сопернику. Не так много дали создать при игре пять на пять. Хотя у них были долгие смены в нашей зоне, но до острых моментов не доходило», — рассказал Сергей Звягин.

А полный обзор сегодняшнего матча — в нашем материале:

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Матч#Тренер#Трактор#Игра#Проигрыш#Сергей Звягин#Борьба
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт gorod55.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Город55». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74119 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Акамова Ольга Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7(985) 271-60-52

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика