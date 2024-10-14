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Posted 14 октября, 16:16

Published 14 октября, 16:16

Modified 14 октября, 16:19

Updated 14 октября, 16:19

Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1

Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1

14 октября 2024, 16:16
Фото: ХК Авангард
У омичей шайбы забросили Линден Вей и Рид Буше (дубль).

Омский «Авангард» сегодня, 14 октября, встретился в Челябинске с местным «Трактором». «Ястребы» победили со счетом 3:1.

В начале первого периода команды не могли организовать атаки, однако хозяева площадки владели шайбой больше, чем «Авангард». На 11-й минуте «Трактор» открыл счет. Александр Кадейкин отдал передачу на пятачок, а Никита Тертышный отправил шайбу в ворота Ильи Проскурякова. Игрок челябинцев получил штраф за подножку, но «Авангард» не смог реализовать большинство. Команды ушли на перерыв со счетом 1:0 в пользу «Трактора».

Фото: ХК Авангард

Второй период «Трактор» начал с большинства, так как под занавес первого игрового отрезка у «ястребов» удалился Александр Филатьев за подножку. Омичи выстояли в обороне. На 24-й минуте «ястребы» сравняли счет. С передачи Рида Буше шайбу забросил Линден Вей. В конце периода «ястребы» создали еще несколько опасных моментов, но забить не смогли. Счет по итогу 40 минут игры — 1:1.

Фото: ХК Авангард

На 44-й минуте матча «ястребы» вышли вперед — 2:1. Отличился Рид Буше. Результативную передачу на свой счет записал Дамир Шарипзянов. В конце третьего периода «Трактор» заменил голкипера на шестого полевого игрока, а Буше отправил шайбу в пустые ворота. Итоговый счет — 3:1 в пользу «Авангарда».

Статистика матча:

  • Броски: 70-46;
  • Броски в створ: 24-23;
  • Голы: 1-3;
  • Вбрасывания: 35-21;
  • Блокированные броски: 15-29;
  • Силовые приемы: 13-14;
  • Отборы: 8-6;
  • Потери: 7-4;
  • Перехваты: 8-15;
  • Время в атаке: 15:27–09:44;
  • Штраф: 2-2.

Следующий матч «Авангард» проведет на домашнем льду. В четверг, 17 октября, «ястребы» встретятся с московским «Спартаком».

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