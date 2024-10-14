Омский «Авангард» обыграл на выезде челябинский «Трактор» со счетом 3:1

Второй период «Трактор» начал с большинства, так как под занавес первого игрового отрезка у «ястребов» удалился Александр Филатьев за подножку. Омичи выстояли в обороне. На 24-й минуте «ястребы» сравняли счет. С передачи Рида Буше шайбу забросил Линден Вей. В конце периода «ястребы» создали еще несколько опасных моментов, но забить не смогли. Счет по итогу 40 минут игры — 1:1.