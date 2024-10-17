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Posted 17 октября, 02:49

Published 17 октября, 02:49

Modified 17 октября, 02:59

Updated 17 октября, 02:59

Новый председатель совета директоров омского «Авангарда» обозначил цель на сезон

Омичи обожают хоккей. Новый председатель омского «Авангарда» пообщался с «ястребами»

17 октября 2024, 02:49
Фото: ХК «Авангард»

Новый председатель совета директоров омского «Авангарда» обозначил цель на сезон

Впереди у омского «Авангарда» четыре матча на домашней арене.

Омский «Авангард» приступил к тренировкам на родном льду G-Drive Арены. Как рассказали в пресс-службе, впереди у «ястребов» много упорной работы и домашняя серия матчей. Для болельщиков опубликовали много новых фотографий.

Фото: Пресс-служба омского "Авангарда"

На этой тренировке побывал новый председатель Совета директоров клуба Евгений Кожевников. Он проследил за процессом тренировки и пообщался с хоккеистами в раздевалке после игры.

«Для меня большая гордость находиться в Омске. Я не знаю другого такого города у нас в стране, где каждый житель настолько любит хоккей. Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия „Авангарда“», — лаконично заметил он.

Как уже писал Город55, прошлую игру с челябинским «Трактором» омичи выиграли с красивым счетом 3:1. Следующая игра пройдет сегодня, 17 октября, а соперником станет московский «Спартак».

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#Кристина Антоносян#Хоккей#Авангард#Омск#Новости#Челябинск#Трактор#Игра#Тренировка#Совет директоров#Евгений Кожевников
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