Омичи обожают хоккей. Новый председатель омского «Авангарда» пообщался с «ястребами»

Posted 17 октября, 02:49
Published 17 октября, 02:49
Modified 17 октября, 02:59
Updated 17 октября, 02:59
Омский «Авангард» приступил к тренировкам на родном льду G-Drive Арены. Как рассказали в пресс-службе, впереди у «ястребов» много упорной работы и домашняя серия матчей. Для болельщиков опубликовали много новых фотографий.
На этой тренировке побывал новый председатель Совета директоров клуба Евгений Кожевников. Он проследил за процессом тренировки и пообщался с хоккеистами в раздевалке после игры.
«Для меня большая гордость находиться в Омске. Я не знаю другого такого города у нас в стране, где каждый житель настолько любит хоккей. Наша цель на сезон остается неизменной: мы должны побеждать и бороться за титул. Других целей у нас быть не может. Это философия „Авангарда“», — лаконично заметил он.
Как уже писал Город55, прошлую игру с челябинским «Трактором» омичи выиграли с красивым счетом 3:1. Следующая игра пройдет сегодня, 17 октября, а соперником станет московский «Спартак».