Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4

Первый период начался с атак «Трактора». На 3-й минуте матча игрок команды хозяев Артем Блажиевский поехал на скамейку штрафников за задержку соперника. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. А на 6-й минуте «Трактор» вышел вперед. Главный тренер «Авангарда» взял видеозапрос на блокировку вратаря, но шайбу не отменили. А «ястребы» получили командный штраф. В итоге «Трактор» увеличил преимущество — 2:0. Отличился Артем Шварев. Больше счет в первом периоде не менялся.