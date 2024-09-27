Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4

Posted 27 сентября, 16:24
Published 27 сентября, 16:24
Modified 27 сентября, 16:26
Updated 27 сентября, 16:26
Омский «Авангард» сегодня, 27 сентября, встретился в Челябинске с местным «Трактором». «Ястребы» уступили со счетом 2:4.
Первый период начался с атак «Трактора». На 3-й минуте матча игрок команды хозяев Артем Блажиевский поехал на скамейку штрафников за задержку соперника. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. А на 6-й минуте «Трактор» вышел вперед. Главный тренер «Авангарда» взял видеозапрос на блокировку вратаря, но шайбу не отменили. А «ястребы» получили командный штраф. В итоге «Трактор» увеличил преимущество — 2:0. Отличился Артем Шварев. Больше счет в первом периоде не менялся.
Второй игровой отрезок «Авангард» начал в большинстве, однако реализовать его не смог. На 23-й минуте «ястреб» Никита Холодилин заработал малый штраф за подножку. «Авангард» выстоял в обороне. В середине периода арбитр назначил буллит в ворота «ястребов» за удар клюшкой. Голкипер Илья Проскуряков отразил штрафной бросок. Сразу же защитник омичей Семен Чистяков удалился за подножку, а «Трактор» увеличил счет — 3:0. Шайбу забросил Виталий Кравцов. На 36-минуте челябинцы довели счет до разгромного. Отличился Александр Кадейкин.
Под конец периода «Авангард» все-таки смог распечатать ворота челябинцев. С передачи Дамира Шарипзянова и Семена Чистякова шайбу забросил Илья Рейнгардт. С цифрами 4:1 на табло команды отправились на перерыв.
В третьем периоде «Трактор» уверенно держал шайбу. Хозяев площадки счет вполне устраивал. Однако и «Авангард» провел отличную серию атак. Но без результата. Лишь на 59-й минуте Илья Рейнгардт оформил дубль — 4:2. Ассистентами стали Яремчук и Коледов. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого, но игру это не спасло.
Это седьмое поражение «ястребов» подряд.
Статистика матча:
Следующий матч «Авангард» проведет на домашнем льду. «Ястребы» в понедельник, 30 сентября, встретятся с новосибирской «Сибирью».
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