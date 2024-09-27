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Posted 27 сентября, 16:24

Published 27 сентября, 16:24

Modified 27 сентября, 16:26

Updated 27 сентября, 16:26

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Седьмое поражение. «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4

27 сентября 2024, 16:24
Фото: ХК Авангард
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Омский «Авангард» уступил «Трактору» со счетом 2:4 и продлил серию поражений

У омичей дублем отметился Илья Рейнгардт.

Омский «Авангард» сегодня, 27 сентября, встретился в Челябинске с местным «Трактором». «Ястребы» уступили со счетом 2:4.

Первый период начался с атак «Трактора». На 3-й минуте матча игрок команды хозяев Артем Блажиевский поехал на скамейку штрафников за задержку соперника. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. А на 6-й минуте «Трактор» вышел вперед. Главный тренер «Авангарда» взял видеозапрос на блокировку вратаря, но шайбу не отменили. А «ястребы» получили командный штраф. В итоге «Трактор» увеличил преимущество — 2:0. Отличился Артем Шварев. Больше счет в первом периоде не менялся.

Второй игровой отрезок «Авангард» начал в большинстве, однако реализовать его не смог. На 23-й минуте «ястреб» Никита Холодилин заработал малый штраф за подножку. «Авангард» выстоял в обороне. В середине периода арбитр назначил буллит в ворота «ястребов» за удар клюшкой. Голкипер Илья Проскуряков отразил штрафной бросок. Сразу же защитник омичей Семен Чистяков удалился за подножку, а «Трактор» увеличил счет — 3:0. Шайбу забросил Виталий Кравцов. На 36-минуте челябинцы довели счет до разгромного. Отличился Александр Кадейкин.

Под конец периода «Авангард» все-таки смог распечатать ворота челябинцев. С передачи Дамира Шарипзянова и Семена Чистякова шайбу забросил Илья Рейнгардт. С цифрами 4:1 на табло команды отправились на перерыв.

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Иллюстрация. Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Трактор» уверенно держал шайбу. Хозяев площадки счет вполне устраивал. Однако и «Авангард» провел отличную серию атак. Но без результата. Лишь на 59-й минуте Илья Рейнгардт оформил дубль — 4:2. Ассистентами стали Яремчук и Коледов. «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого, но игру это не спасло.

Это седьмое поражение «ястребов» подряд.

Статистика матча:

  • Броски: 73-62;
  • Броски в створ: 41-29;
  • Голы: 4-2;
  • Вбрасывания: 36-25;
  • Блокированные броски: 22-13;
  • Силовые приемы: 10-14;
  • Отборы: 4-4;
  • Потери: 7-0;
  • Перехваты: 3-6;
  • Время в атаке: 15:50–13:36;
  • Штраф: 10-16

Следующий матч «Авангард» проведет на домашнем льду. «Ястребы» в понедельник, 30 сентября, встретятся с новосибирской «Сибирью».

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Матч#Штраф#Шайба#Челябинск#Трактор#Главный тренер#Ястребы
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