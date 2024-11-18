В КХЛ рассказали, какие команды примут участие в новом турнире формата «3×3»

Подробнее о формате: «регулярка» будет состоять из 24 туров, один тур — одна неделя. В каждом туре будет по 12 матчей и финальная суперигра между двумя лучшими командами дивизиона. Победитель получит приз в 1 млн рублей. В суперфинал выйдут по три команды из лучшего дивизиона.