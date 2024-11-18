В КХЛ рассказали, какие команды примут участие в новом турнире формата «3×3»

Posted 18 ноября, 11:27
Published 18 ноября, 11:27
Modified 18 ноября, 11:27
Updated 18 ноября, 11:27
В системе КХЛ решили организовать новый турнир — чемпионат «3×3». В его первом сезоне примут участие восемь клубов Континентальной хоккейной лиги, состав команд и тренерские штабы будут формироваться из клубной системы и неограниченно свободных игроков на рынке, пишет «Чемпионат».
Уже известно, какие команды будут выступать в двух дивизионах, так выглядит готовое распределение:
Первый матч «Чемпионата 3×3» пройдет 19 декабря, на льду встретятся «Барыс» и «Сибирь». Известно, что игры турнира будут проходить в дневное время параллельно с регулярным чемпионатом КХЛ. Решающий матч же пройдет 8 июля.
Ранее вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий рассказал, как будет проходить турнир, какого размера будет площадка и поделился другими важными деталями.
«Впервые в истории мирового хоккея будет реализован проект чемпионата „три на три“ в формате полноценного регулярного чемпионата. Все клубы будут разбиты на два дивизиона по четыре команды. Формат площадки 18 на 34 метра. 19 декабря старт регулярки, суперфинал с 8 июля», — отметил Точицкий.
Подробнее о формате: «регулярка» будет состоять из 24 туров, один тур — одна неделя. В каждом туре будет по 12 матчей и финальная суперигра между двумя лучшими командами дивизиона. Победитель получит приз в 1 млн рублей. В суперфинал выйдут по три команды из лучшего дивизиона.
«Заявка на тур — 10 игроков, минимум один игрок должен был провести не менее 200 матчей за карьеру в КХЛ или не менее 80 матчей за последние пять лет. Эти 10 игроков набираются из заявки на сезон, в которую входят 25 игроков. В заявку на сезон попадают игроки КХЛ на двусторонних контрактах, а также неограниченно свободные агенты и игроки с драфта отказов», — добавил вице-президент.