«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
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Сегодня, 23 августа, «Авангард» на льду G-Drive Арены встретится с ярославским «Локомотивом» в рамках турнира имени Виктора Блинова. Матч начнется в 19:30.
Помимо «Авангарда» и «Локомотива», в турнире участвуют «Сибирь», «Барыс» и «Трактор». Каждая команда сыграла по два матча. Турнирная таблица в настоящее время выглядит следующим образом:
«Авангард» уступил первую игру мемориала Блинова челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. Второй матч «ястребы» провели с «Барысом». Команда вела по ходу встречи со счетом 3:0, однако затем пропустила три шайбы. В овертайме нападающий «ястребов» Коул Касселс поставил точку в матче — 4:3.