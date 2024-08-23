«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова

«Авангард» уступил первую игру мемориала Блинова челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. Второй матч «ястребы» провели с «Барысом». Команда вела по ходу встречи со счетом 3:0, однако затем пропустила три шайбы. В овертайме нападающий «ястребов» Коул Касселс поставил точку в матче — 4:3.