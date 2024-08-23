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Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:14

Updated Сегодня, 05:14

«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова

«Авангард» встретится с «Локомотивом» на мемориале Виктора Блинова

23 августа 2024, 05:12
Фото: ХК Авангард
Сейчас на турнире у «ястребов» одно поражение и одна победа в овертайме.

Сегодня, 23 августа, «Авангард» на льду G-Drive Арены встретится с ярославским «Локомотивом» в рамках турнира имени Виктора Блинова. Матч начнется в 19:30.

Помимо «Авангарда» и «Локомотива», в турнире участвуют «Сибирь», «Барыс» и «Трактор». Каждая команда сыграла по два матча. Турнирная таблица в настоящее время выглядит следующим образом:

Фото: ХК Авангард

«Авангард» уступил первую игру мемориала Блинова челябинскому «Трактору» со счетом 2:5. Второй матч «ястребы» провели с «Барысом». Команда вела по ходу встречи со счетом 3:0, однако затем пропустила три шайбы. В овертайме нападающий «ястребов» Коул Касселс поставил точку в матче — 4:3.

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#Евгений Игишев#Спорт#Хоккей#Авангард#Омск#Турнир#Матч#Сибирь#Трактор#G-Drive Арена#Барыс#Локомотив#Виктор Блинов
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