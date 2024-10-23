Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»

Posted 23 октября, 15:56
Published 23 октября, 15:56
Modified 23 октября, 15:58
Updated 23 октября, 15:58
Омский «Авангард» сегодня, 23 октября, на домашнем льду принимал челябинский «Трактор». «Ястребы» проиграли со счетом 3:4.
Уже на первой минуте матча игрок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев получил малый штраф за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. Дер-Аргучинцев вышел со скамейки штрафников и отдал передачу Александру Кадейкину, а тот поразил ворота Павла Хомченко — 0:1. Однако «Авангард» смог быстро сравнять счет. Отличился Павел Коледов. Результативную передачу отдал Рид Буше.
В конце первого периода «ястребы» еще раз смогли поиграть в большинстве, но безрезультативно. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.
Начало второго периода выдалось спокойным. Игрок команды гостей Владимир Жарков получил две минуты штрафа за подножку. «Трактор» смог выстоять в меньшинстве. А в середине второго игрового отрезка и «ястребам» пришлось остаться вчетвером. Гости вышли вперед в большинстве — 1:2. Шайбу забросил Семен Дер-Аргучинцев. Ассистентами атаки стали Григорий Дронов и Максим Шабанов.
В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, но «ястребы» остались в меньшинстве: Линден Вей отправился отдохнуть за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. Зато смогли челябинцы. В середине периода Илья Рейнгардт получил штраф за подножку, а «Трактор» забросил еще одну шайбу — 1:3. «Ястребы» быстро ответили взятием ворот — 2:3. Отличился Алексей Макеев.
В конце третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока и пропустил в пустые ворота. Однако омичи смогли забить, но это не помогло. Итоговый счет — 3:4.
Статистика матча:
Следующую игру «Авангард» проведет в воскресенье, 27 октября, на G-Drive Арене. Омичи встретятся с магнитогорским «Металлургом».