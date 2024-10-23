Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»

В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, но «ястребы» остались в меньшинстве: Линден Вей отправился отдохнуть за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. Зато смогли челябинцы. В середине периода Илья Рейнгардт получил штраф за подножку, а «Трактор» забросил еще одну шайбу — 1:3. «Ястребы» быстро ответили взятием ворот — 2:3. Отличился Алексей Макеев.