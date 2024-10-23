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Posted 23 октября, 15:56

Published 23 октября, 15:56

Modified 23 октября, 15:58

Updated 23 октября, 15:58

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»

Омский «Авангард» на домашнем льду проиграл лидеру конференции — «Трактору»

23 октября 2024, 15:56
Фото: ХК Авангард
Матч закончился со счетом 3:4. У омичей шайбы забросили Павел Коледов, Алексей Макеев и Семен Чистяков.

Омский «Авангард» сегодня, 23 октября, на домашнем льду принимал челябинский «Трактор». «Ястребы» проиграли со счетом 3:4.

Уже на первой минуте матча игрок «Трактора» Семен Дер-Аргучинцев получил малый штраф за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать большинство. Дер-Аргучинцев вышел со скамейки штрафников и отдал передачу Александру Кадейкину, а тот поразил ворота Павла Хомченко — 0:1. Однако «Авангард» смог быстро сравнять счет. Отличился Павел Коледов. Результативную передачу отдал Рид Буше.

В конце первого периода «ястребы» еще раз смогли поиграть в большинстве, но безрезультативно. С цифрами 1:1 на табло команды отправились на перерыв.

Фото: ХК Авангард

Начало второго периода выдалось спокойным. Игрок команды гостей Владимир Жарков получил две минуты штрафа за подножку. «Трактор» смог выстоять в меньшинстве. А в середине второго игрового отрезка и «ястребам» пришлось остаться вчетвером. Гости вышли вперед в большинстве — 1:2. Шайбу забросил Семен Дер-Аргучинцев. Ассистентами атаки стали Григорий Дронов и Максим Шабанов.

Фото: ХК Авангард

В третьем периоде «Авангарду» необходимо было отыгрываться, но «ястребы» остались в меньшинстве: Линден Вей отправился отдохнуть за задержку соперника клюшкой. «Ястребы» не смогли реализовать численное преимущество. Зато смогли челябинцы. В середине периода Илья Рейнгардт получил штраф за подножку, а «Трактор» забросил еще одну шайбу — 1:3. «Ястребы» быстро ответили взятием ворот — 2:3. Отличился Алексей Макеев.

В конце третьего периода «Авангард» заменил голкипера на шестого полевого игрока и пропустил в пустые ворота. Однако омичи смогли забить, но это не помогло. Итоговый счет — 3:4.

Статистика матча:

  • Броски: 55-58;
  • Броски в створ: 29-25;
  • Голы: 3-4;
  • Вбрасывания: 26-41;
  • Блокированные броски: 17-18;
  • Силовые приемы: 11-5;
  • Отборы: 3-1;
  • Потери: 9-3;
  • Перехваты: 7-6;
  • Время в атаке: 13:33–16:20;
  • Штраф: 6-12.

Следующую игру «Авангард» проведет в воскресенье, 27 октября, на G-Drive Арене. Омичи встретятся с магнитогорским «Металлургом».

В тренерский штаб «Авангарда» может войти экс-хоккеист Сергей Гомоляко
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