Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:52
В Крутинском районе выставили на продажу базу отдыха. Она расположена рядом с озерами Ик и Салтаим. Цена готового бизнеса — 22,5 млн рублей. Земельный участок площадью 5 гектаров находится в собственности, еще 200 гектаров — в аренде.
«На территории расположились: красиво оформленный гостевой дом из бруса с помещением бани, жилой дом (оборудован теплый пол, все коммуникации), отдельное здание бани, дом для работников базы, 7 летних домиков для гостей, просторный гараж, мастерская, хозяйственные постройки, где находится скот, место для выпаса, огород и большая мангальная зона с казаном», — говорится в объявлении.
Часть земли используется под сельскохозяйствеенный нужды. Вместе с домиками продают технику: снегоход, катамараны, квадроцикл, трактор и телегу, плуг, сенокосилку, пресс для сена и другое.
Причины продажи готового бизнеса не указаны.
Ранее Город55 рассказывал, что там же, в Крутинском районе, выставили на продажу гостиничный комплекс «Жемчужина Ика». Он состоит из двух корпусов, в котором расположены 17 номеров.