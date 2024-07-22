Летние домики и баня. В Омской области за 22,5 млн продают базу отдыха на озере

В Крутинском районе выставили на продажу базу отдыха. Она расположена рядом с озерами Ик и Салтаим. Цена готового бизнеса — 22,5 млн рублей. Земельный участок площадью 5 гектаров находится в собственности, еще 200 гектаров — в аренде.