Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:04

Updated Сегодня, 09:04

Иллюстрация

В Омской области впервые в этом сезоне загорелся лес

22 апреля 2024, 09:02
Фото: 1MI
Иллюстрация
К счастью огонь не успел распространиться на значительную территорию, возгорание быстро потушили.

Сегодня, 22 апреля, в Омской области возле поселка Крутинка произошел первый в этом сезоне лесной пожар. Огонь перекинулся на массив со стихийной свалки, расположенной около населенного пункта, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона.

К счастью сотрудники местного лесхоза быстро потушили возгорание. Площадь пожара составила 02, гектара.

«С помощью трактора горящий участок опахали, загнав огонь в кольцо, и огонь не
преодолел этот барьер. Он прошел по лесной подстилке, и деревья, к счастью
не пострадали», — сообщили в ГУЛХ Омской области.

Напомним, с 15 апреля в Омской области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, открытое сжигание мусора. Если вы заметили лесной пожар, то необходимо сообщить об этом по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-100-94-00.

Ранее эксперт Федерального агентства лесного хозяйства заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области.

Огонь рядом. Эксперт заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Происшествия#Видео#Омск#Автомобиль#Мусор#Лесной пожар#Трактор#Режим#Крутинка#Лесхоз#Пожарная опасность
Подпишитесь
Распоряжение подписано. Мишустин дал старт строительству аэропорта «Омск-Федоровка»
Сегодня, 04:06
Без торгов и по низкой цене. В Омске через суд пытаются вернуть земли у дендросада
Сегодня, 05:21
Капризы погоды. Омичам объяснили, почему на этой неделе не отключили отопление
Сегодня, 07:50
«Негативные и деструктивные вбросы»: за ректора ОмГУ заступились его подчиненные
Сегодня, 10:44
Пошел на повышение. У омского министра здравоохранения появился новый заместитель
Сегодня, 06:07
Сдадут на 1,5 года позже. На доработку проекта гидроузла под Омском выделили 110 млн
Сегодня, 09:08
"