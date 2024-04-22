В Омской области впервые в этом сезоне загорелся лес

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Updated Сегодня, 09:04
Сегодня, 22 апреля, в Омской области возле поселка Крутинка произошел первый в этом сезоне лесной пожар. Огонь перекинулся на массив со стихийной свалки, расположенной около населенного пункта, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона.
К счастью сотрудники местного лесхоза быстро потушили возгорание. Площадь пожара составила 02, гектара.
«С помощью трактора горящий участок опахали, загнав огонь в кольцо, и огонь не
преодолел этот барьер. Он прошел по лесной подстилке, и деревья, к счастью
не пострадали», — сообщили в ГУЛХ Омской области.
Напомним, с 15 апреля в Омской области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, открытое сжигание мусора. Если вы заметили лесной пожар, то необходимо сообщить об этом по бесплатному круглосуточному номеру: 8-800-100-94-00.
Ранее эксперт Федерального агентства лесного хозяйства заявил о серьезном риске лесных пожаров в мае в Омской области.