В Омской области впервые в этом сезоне загорелся лес

Сегодня, 22 апреля, в Омской области возле поселка Крутинка произошел первый в этом сезоне лесной пожар. Огонь перекинулся на массив со стихийной свалки, расположенной около населенного пункта, сообщили в Главном управлении лесного хозяйства региона.