«Нет такого понятия, как сдаться»: Звягин — о победе «Авангарда» над «Трактором»

Posted 15 октября, 04:23
Published 15 октября, 04:23
Modified 15 октября, 04:25
Updated 15 октября, 04:25
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матча с челябинским «Трактором». Омичи победили со счетом 3:1. Для «ястребов» это первая победа на выезде в новом сезоне.
«Хорошая выездная победа для нашей команды. Обыграли сильного соперника. Рад за ребят. В очередной раз показали свой характер. Показали, что для них нет такого понятия, как сдаться или опустить руки», — сообщил Звягин.
Все три шайбы в ворота «Трактора» забросила первая пятерка «ястребов». Дважды отличился Рид Буше, и один раз Линден Вей. Звягин прокомментировал игру связки форвардов Рейнгардт-Вей-Буше.
«Мы пробуем разные сочетания. Последние две игры они хорошо смотрелись. Илья Рейнгардт выполняет большой объем работы, добавил скорости. Надеялись, что сегодня будет еще лучше. Хорошая игра у них получилась. Они 12 бросков сделали за игру и забили отличные голы», — поделился наставник.
Напомним, что «Авангард» выступает в сезоне крайне нестабильно, из-за чего в СМИ и среди болельщиков поползли слухи об отставке главного тренера. Сергей Звягин рассказал, как ему удается справляться с подобным давлением.
«Действительно, ситуация не та, где мы хотим быть. У меня одна задача — подготовить команду к следующей игре. Никакие другие вещи меня не интересуют. Поэтому я работаю, делаю свое дело, не читаю прессу, не читаю комментарии. Если приходят какие-то не такие мысли, то я стараюсь их сразу выбросить», — заключил Сергей Звягинн.
А полный обзор матча с «Трактором» — в нашем материале: