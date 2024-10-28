Тепловые сети

Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов

В Омске продолжается масштабная борьба с авариями на теплосетях: 42 бригады «Тепловой компании» за день устранили 40 повреждений, восстановив теплоснабжение в 149 объектах.