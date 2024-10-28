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Тепловые сети

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Октябрь
В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме
28 октября, 11:37
Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток
Территорию возле дома заливает горячей водой. Жильцы опасаются, что из-за этого дорогу размоет.
18 октября, 08:27
Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках
18 октября, 08:22
Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах
10 октября, 07:09
Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов
В Омске продолжается масштабная борьба с авариями на теплосетях: 42 бригады «Тепловой компании» за день устранили 40 повреждений, восстановив теплоснабжение в 149 объектах.
9 октября, 05:10
Проштрафились со сроками. В Омске не успели отремонтировать дорогу на 5-й Северной
3 октября, 05:01
Сентябрь
Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях
26 сентября, 05:55
Устраняют повреждения. Омичам рассказали, на каких улицах запланирован ремонт труб
За минувшие сутки специалисты устранили 20 повреждений. Тем не менее, в сотнях домах по городу все еще нет воды.
24 сентября, 04:34
Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону
19 сентября, 10:04
Авария на сетях. В омских Нефтяниках внезапно отключили свет
16 сентября, 07:55
Омичи на две недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний
10 сентября, 09:36
Август
В минэнерго Омской области заявили о 80% готовности региона к отопительному сезону
23 августа, 13:20
Июнь
«Только обещают». Тысячи омичей из микрорайона Входной месяц сидят без горячей воды
26 июня, 08:37
Март
Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»
29 марта, 09:02
Февраль
Срочно. Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице
Ребенка с ожогом госпитализировали, за ним следят врачи.
15 февраля, 15:21
Декабрь 2023
Омские прокуроры занялись «проблемным» домом, где две недели топит подвал
Дом с кипятком в подвале и инеем на стенах заинтересовал прокуратуру. Организована проверка.
17 декабря 2023, 13:16
Клубы пара. В омском Чкаловском поселке за день произошло две аварии на теплосетях
15 декабря 2023, 13:19
«Держу вопрос на личном контроле»: Виталий Хоценко посетил ТЭЦ-5
Губернатор поручил руководству ТЭЦ увеличить мощности. Вопросы отопления — на личном контроле первого лица региона.
10 декабря 2023, 11:48
Когда вернется отопление? Омская ТЭЦ-5 вышла на полную мощность
Энергетики отчитались о возвращении в строй всех агрегатов ТЭЦ-5.
10 декабря 2023, 03:59
Еще одна авария. На омской Московке отключили отопление из-за перебоев со светом
8 декабря 2023, 07:22

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