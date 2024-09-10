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Updated Сегодня, 09:38

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Омичи на две недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний

10 сентября 2024, 09:36
Фото: 1MI
Иллюстрация
В ТГК-11 обещали, что водоснабжение появится к концу недели.

В редакцию Города55 обратились жители дома по улице Фурманова, 6. Со слов местных, с 22 августа у них отсутствует горячая вода. Плановое отключение проводилось с 21 мая по 4 июня.

Жильцы рассказали, что проблемы с горячим водоснабжением возникают в доме регулярно. Так, в июне нынешнего года горячей воды не было из-за аварии на предприятии «Эдельвейс», расположенном по соседству. Этим вопросом даже заинтересовалась прокуратура.

Город55 узнал в ТГК-11, что послужило причиной отключения на этот раз.

«Гидравлические испытания проводит балансодержатель квартальных тепловых сетей ООО „Эдельвейс“. Ориентировочный срок восстановления ГВС — 14 сентября», — рассказали в компании.

В компании «Эдельвейс» Городу55 подтвердили, что 13 сентября планируется проведение испытаний перед началом отопительного сезона.

«Мы зависим от сотрудников „РТС“ и тепловых сетей. На наши письма не всегда реагируют вовремя. Мы уже две недели пытаемся вызвать специалистов к нам. Пока назначили только на 13 число. Каждый год нам необходимо сдавать нашу трассу внутреннюю и внешнюю на ее возможность выдерживать высокое давление», — сообщил директор организации Александр Павленко.

Пока же местные жители обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор с жалобой на отсутствие коммунальных услуг.

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#Евгений Игишев#Омск#Прокуратура#Авария#Горячая вода#Вода#Отключение горячей воды#ТГК-11#Тепловые сети
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