Омичи на две недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В редакцию Города55 обратились жители дома по улице Фурманова, 6. Со слов местных, с 22 августа у них отсутствует горячая вода. Плановое отключение проводилось с 21 мая по 4 июня.
Жильцы рассказали, что проблемы с горячим водоснабжением возникают в доме регулярно. Так, в июне нынешнего года горячей воды не было из-за аварии на предприятии «Эдельвейс», расположенном по соседству. Этим вопросом даже заинтересовалась прокуратура.
Город55 узнал в ТГК-11, что послужило причиной отключения на этот раз.
«Гидравлические испытания проводит балансодержатель квартальных тепловых сетей ООО „Эдельвейс“. Ориентировочный срок восстановления ГВС — 14 сентября», — рассказали в компании.
В компании «Эдельвейс» Городу55 подтвердили, что 13 сентября планируется проведение испытаний перед началом отопительного сезона.
«Мы зависим от сотрудников „РТС“ и тепловых сетей. На наши письма не всегда реагируют вовремя. Мы уже две недели пытаемся вызвать специалистов к нам. Пока назначили только на 13 число. Каждый год нам необходимо сдавать нашу трассу внутреннюю и внешнюю на ее возможность выдерживать высокое давление», — сообщил директор организации Александр Павленко.
Пока же местные жители обратились в прокуратуру и Роспотребнадзор с жалобой на отсутствие коммунальных услуг.