Омичи на две недели остались без горячей воды из-за гидравлических испытаний

Жильцы рассказали, что проблемы с горячим водоснабжением возникают в доме регулярно. Так, в июне нынешнего года горячей воды не было из-за аварии на предприятии «Эдельвейс», расположенном по соседству. Этим вопросом даже заинтересовалась прокуратура.