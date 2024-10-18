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Posted 18 октября, 08:27

Published 18 октября, 08:27

Modified 18 октября, 08:43

Updated 18 октября, 08:43

В Омске подъезд жилого дома под угрозой затопления из-за прорыва на сетях

Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток

18 октября 2024, 08:27
Фото: Изображение Midjourney

В Омске подъезд жилого дома под угрозой затопления из-за прорыва на сетях

Территорию возле дома заливает горячей водой. Жильцы опасаются, что из-за этого дорогу размоет.

Как рассказали омичи Городу55, в поселке Чкаловский по улице Пархоменко возле дома №3 на протяжении десяти дней горячая вода под большим напором льется из разрыва, расположенного всего в четырех метрах от второго подъезда.

Как уточнили авторы сообщения, жильцы дома неоднократно обращались в компанию «Тепловые сети», но их жалобы остаются без ответа. Они опасаются, что из-за воздействия кипятка размоет фундамент дома, а также обрушится асфальт и подход к подъезду.

Так выглядит вода, которая заливает дорогу возле жилого домаТак выглядит вода, которая заливает дорогу возле жилого дома
Так выглядит вода, которая заливает дорогу возле жилого дома. Фото: Предоставлено Городу55

В АО «Тепловая компания» рассказали, что сейчас специалисты рассматривают возможность обследования сетей.

Также омичи рассказали о яме на пересечении улиц Глинки и Коммунальная. По словам жителей, участок раскопали еще в апреле, но так и не привели в порядок.

В городке Нефтяников по улице Грозненская, 6, с начала лета периодически отключают горячую воду, говорится в другом сообщении. В настоящее время отопление там тоже отсутствует, сообщили омичи. Как уточнили в «Тепловой компании», участок тепловых сетей сейчас ремонтируют. Уже 23 октября там должны включить отопление.

Ранее Город55 писал о том, что на здании известной пиццерии в Нефтяниках появился плакат с просьбой о помощи. Как выяснилось, помещение кафе регулярно затапливает. Собственники заведения считают, что это связано с бездействием АО «Тепловая компания». Сейчас сотрудники предприятия выехали по этому адресу для проведения всех необходимых работ.

Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках
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#Кристина Антоносян#Омск#Отопление#Авария#Горячая вода#Новости#Отключение горячей воды#Яма#Обрушение#Раскопки#Тепловые сети#Обследование
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