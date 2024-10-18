Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток

Posted 18 октября, 08:27
Published 18 октября, 08:27
Modified 18 октября, 08:43
Updated 18 октября, 08:43
Как рассказали омичи Городу55, в поселке Чкаловский по улице Пархоменко возле дома №3 на протяжении десяти дней горячая вода под большим напором льется из разрыва, расположенного всего в четырех метрах от второго подъезда.
Как уточнили авторы сообщения, жильцы дома неоднократно обращались в компанию «Тепловые сети», но их жалобы остаются без ответа. Они опасаются, что из-за воздействия кипятка размоет фундамент дома, а также обрушится асфальт и подход к подъезду.
В АО «Тепловая компания» рассказали, что сейчас специалисты рассматривают возможность обследования сетей.
Также омичи рассказали о яме на пересечении улиц Глинки и Коммунальная. По словам жителей, участок раскопали еще в апреле, но так и не привели в порядок.
В городке Нефтяников по улице Грозненская, 6, с начала лета периодически отключают горячую воду, говорится в другом сообщении. В настоящее время отопление там тоже отсутствует, сообщили омичи. Как уточнили в «Тепловой компании», участок тепловых сетей сейчас ремонтируют. Уже 23 октября там должны включить отопление.
Ранее Город55 писал о том, что на здании известной пиццерии в Нефтяниках появился плакат с просьбой о помощи. Как выяснилось, помещение кафе регулярно затапливает. Собственники заведения считают, что это связано с бездействием АО «Тепловая компания». Сейчас сотрудники предприятия выехали по этому адресу для проведения всех необходимых работ.