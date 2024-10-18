Размывает фундамент. В Омске возле жилого дома из ямы бьет кипяток

Ранее Город55 писал о том, что на здании известной пиццерии в Нефтяниках появился плакат с просьбой о помощи. Как выяснилось, помещение кафе регулярно затапливает. Собственники заведения считают, что это связано с бездействием АО «Тепловая компания». Сейчас сотрудники предприятия выехали по этому адресу для проведения всех необходимых работ.