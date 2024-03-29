Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»

Осенью 2023 года в «Тепловой компании» завершилась очередная реорганизация — по требованию федерального законодательства из муниципального предприятия она стала акционерным обществом. Идею акционировать проблемный актив мэрия Омска впервые озвучила в 2014 году, а затем вновь подняла вопрос в 2020-м. В таком статусе, уверяли чиновники, у «Тепловой компании» больше возможностей рассчитаться с долгами и активнее ремонтировать изношенные сети. Одна из них — привлечь стратегического инвестора, другая — создание единой теплоснабжающей организации за счет слияния с «ОмскРТС». Совпадение или нет, но с августа 2022 года «Тепловой компанией» руководит бывший директор «ОмскРТС» Владимир Дмитриев.