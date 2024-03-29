Дело — труба. Как создавалась и кому достанется омская «Тепловая компания»

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
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Updated Сегодня, 09:04
На балансе предприятия 28 собственных котельных, 53 центральных тепловых пункта, 11 тепловых перекачивающих насосных станций и 962 километра тепловых сетей. Также «Тепловая компания» поставляет тепловую энергию от 12 ведомственных котельных и 5 источников АО «ОмскРТС». Она обеспечивает теплом 90% потребителей города. В год предприятие производит 7,87 миллиона Гкал тепловой энергии.
По данным на начало 2020 года, 41 котел «Тепловой компании» из 90 работает менее 20 лет, 49 котлов эксплуатируется с выработанным парковым ресурсом, 19 котлов отработали более 40 лет. Срок службы 86% трубопроводов муниципального предприятия превышает 25 лет.
ПТСК («Предприятие тепловых сетей и котельных») было создано еще в 1972 году. «Тепловой компанией» бывший актив «Омскоблкоммунэнерго» называется с 2005 года. На сегодня долги «Тепловой компании» оцениваются в более чем 1 млрд рублей. Контрагенты постоянно пытаются обанкротить предприятие. За последний год чистый убыток «Тепловой компании» вырос в два раза, до 179 миллионов рублей.
Осенью 2023 года в «Тепловой компании» завершилась очередная реорганизация — по требованию федерального законодательства из муниципального предприятия она стала акционерным обществом. Идею акционировать проблемный актив мэрия Омска впервые озвучила в 2014 году, а затем вновь подняла вопрос в 2020-м. В таком статусе, уверяли чиновники, у «Тепловой компании» больше возможностей рассчитаться с долгами и активнее ремонтировать изношенные сети. Одна из них — привлечь стратегического инвестора, другая — создание единой теплоснабжающей организации за счет слияния с «ОмскРТС». Совпадение или нет, но с августа 2022 года «Тепловой компанией» руководит бывший директор «ОмскРТС» Владимир Дмитриев.
Протяженность тепловых сетей — 1347,7 км, нуждаются в ремонте или замене 889,1 км, износ 63%.
Проект «Дело — труба. Состояние коммунальной инфраструктуры Омской области».