Виталий Хоценко рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры в Омской области

Сегодня на прямой линии с жителями Омской области Виталий Хоценко рассказал, как в регионе будет проходить модернизация коммунальной инфраструктуры. Губернатор назвал состояние теплосетей на многих участках критическим, особенно серьезные проблемы в городке Нефтяников и Чкаловском поселке.