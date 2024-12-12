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Posted 12 декабря, 15:19

Published 12 декабря, 15:19

Modified 12 декабря, 16:01

Updated 12 декабря, 16:01

Виталий Хоценко рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры в Омской области

Виталий Хоценко рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры в Омской области

12 декабря 2024, 15:19
Фото: Правительство Омской области.
Сюжет
Прямая линия с губернатором Виталием Хоценко 12 декабря 2024 года: онлайн-трансляция
О плачевном состоянии теплосетей глава региона высказался на прямой линии.

Сегодня на прямой линии с жителями Омской области Виталий Хоценко рассказал, как в регионе будет проходить модернизация коммунальной инфраструктуры. Губернатор назвал состояние теплосетей на многих участках критическим, особенно серьезные проблемы в городке Нефтяников и Чкаловском поселке.

Износ оборудования достигает почти 70%, работа осложняется тем, что повреждения возникают постоянно и справиться с ними одновременно невозможно. Исправить ситуацию может помочь нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«Будем заниматься капитальным обновлением старых сетей и активно участвовать в новых федеральных проектах, в частности в проекте „Инфраструктура для жизни“, в рамках которого средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры регионов. Большую часть выделяемого финансирования направим как раз капремонт сетей „Тепловой компании“. Всего Омской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено на три года 2,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей — федеральные средства», — отметил Губернатор Виталий Хоценко.

Этим летом ежедневно повреждения на теплосетях устраняли от 20 до 42 бригад, для прекращения оттока кадров увеличили зарплаты электрогазосварщикам, мастерам и слесарям по ремонту сетей.

В следующие три года Омская область получит почти 2 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
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