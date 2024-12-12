Виталий Хоценко рассказал о модернизации коммунальной инфраструктуры в Омской области

Posted 12 декабря, 15:19
Published 12 декабря, 15:19
Modified 12 декабря, 16:01
Updated 12 декабря, 16:01
Сегодня на прямой линии с жителями Омской области Виталий Хоценко рассказал, как в регионе будет проходить модернизация коммунальной инфраструктуры. Губернатор назвал состояние теплосетей на многих участках критическим, особенно серьезные проблемы в городке Нефтяников и Чкаловском поселке.
Износ оборудования достигает почти 70%, работа осложняется тем, что повреждения возникают постоянно и справиться с ними одновременно невозможно. Исправить ситуацию может помочь нацпроект «Инфраструктура для жизни».
«Будем заниматься капитальным обновлением старых сетей и активно участвовать в новых федеральных проектах, в частности в проекте „Инфраструктура для жизни“, в рамках которого средства будут направлены на модернизацию коммунальной инфраструктуры регионов. Большую часть выделяемого финансирования направим как раз капремонт сетей „Тепловой компании“. Всего Омской области на модернизацию коммунальной инфраструктуры предусмотрено на три года 2,9 млрд рублей, из которых 1,9 млрд рублей — федеральные средства», — отметил Губернатор Виталий Хоценко.
Этим летом ежедневно повреждения на теплосетях устраняли от 20 до 42 бригад, для прекращения оттока кадров увеличили зарплаты электрогазосварщикам, мастерам и слесарям по ремонту сетей.