Проштрафились со сроками. В Омске не успели отремонтировать дорогу на 5-й Северной

Еще три месяца назад в Омске закрыли на ремонт участок дороги на 5-й Северной — от здания на 8-й Ремесленной, 17А до дома на 5-й Северной, 199. На участке с 1 июля до 30 сентября предстояло отремонтировать тепловые сети.