Проштрафились со сроками. В Омске не успели отремонтировать дорогу на 5-й Северной

Posted 3 октября, 05:01
Published 3 октября, 05:01
Modified 3 октября, 05:03
Updated 3 октября, 05:03
Еще три месяца назад в Омске закрыли на ремонт участок дороги на 5-й Северной — от здания на 8-й Ремесленной, 17А до дома на 5-й Северной, 199. На участке с 1 июля до 30 сентября предстояло отремонтировать тепловые сети.
Однако специалисты не смогли выполнить ремонт в отведенный срок, поэтому 1 октября омичам и дальше пришлось искать себе пути объезда из-за перекрытого участка.
«Почему этот участок дороги все еще закрыт. Октябрь на календаре!» — пожаловалась в соцсетях омичка.
Другой омич даже предложил забыть про этот участок.
«Его больше не существует, теперь до лета», — написал мужчина.
В администрации Омска отреагировали на жалобы и вопросы обеспокоенных жителей. По самым оптимистичным прогнозам, дорогу должны открыть после 8 октября, именно до этой даты ресурсники попросили продлить срок проведения ремонтных работ.
Ранее Город55 рассказывал об опасениях омичей в связи с предстоящим началом ремонта моста у Телецентра. Жители боятся, что Омск погрязнет в пробках, а Солнечный будет отрезан от других частей.
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