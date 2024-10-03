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Posted 3 октября, 05:01

Published 3 октября, 05:01

Modified 3 октября, 05:03

Updated 3 октября, 05:03

Иллюстрация

Проштрафились со сроками. В Омске не успели отремонтировать дорогу на 5-й Северной

3 октября 2024, 05:01
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Омске не успели за три месяца отремонтировать участок дороги на 5-й Северной

Участок изначально обещали открыть 30 сентября, однако ремонт не выполнили вовремя. Поэтому омичам и дальше придется терпеть неудобства.

Еще три месяца назад в Омске закрыли на ремонт участок дороги на 5-й Северной — от здания на 8-й Ремесленной, 17А до дома на 5-й Северной, 199. На участке с 1 июля до 30 сентября предстояло отремонтировать тепловые сети.

Однако специалисты не смогли выполнить ремонт в отведенный срок, поэтому 1 октября омичам и дальше пришлось искать себе пути объезда из-за перекрытого участка.

«Почему этот участок дороги все еще закрыт. Октябрь на календаре!» — пожаловалась в соцсетях омичка.

Другой омич даже предложил забыть про этот участок.

«Его больше не существует, теперь до лета», — написал мужчина.
Из-за перекрытия участка пришлось изменить и один их маршрутов общественного транспортаИз-за перекрытия участка пришлось изменить и один их маршрутов общественного транспорта
Из-за перекрытия участка пришлось изменить и один их маршрутов общественного транспорта. Фото: Телеграм-канал мэра Омска

В администрации Омска отреагировали на жалобы и вопросы обеспокоенных жителей. По самым оптимистичным прогнозам, дорогу должны открыть после 8 октября, именно до этой даты ресурсники попросили продлить срок проведения ремонтных работ.

Ранее Город55 рассказывал об опасениях омичей в связи с предстоящим началом ремонта моста у Телецентра. Жители боятся, что Омск погрязнет в пробках, а Солнечный будет отрезан от других частей.

«Солнечный хотят отрезать?»: омичи испугались предстоящего ремонта моста у Телецентра
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#Юлия Истомина#Ремонт#Омск#Ремонт дорог#Жалобы#Новости#Перекрытие#Тепловые сети
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