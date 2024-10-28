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Posted 28 октября, 11:37

Published 28 октября, 11:37

Modified 28 октября, 11:40

Updated 28 октября, 11:40

В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме

В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме

28 октября 2024, 11:37
Фото: Тепловая компания
О том, как проходит благоустройство участков города после ремонта сетей, рассказали в тепловой компании.

Бригады «Тепловой компании» продолжают восстанавливать участки теплосетей, на которых проводился ремонт. Сейчас работы ведутся там, где ежедневно проходит большое количество людей и проезжает много машин. В ближайшее время компания планирует завершить укладку асфальта по 50 адресам.

«Сегодня, 28 октября, специалисты компании работают на улице Молодогвардейская, в районе домов 3-5, где недавно проходила замена тепловых сетей — укладываются лотки, идет обратная засыпка», — рассказали в «Тепловой компании».

При этом те места, которые причислили к менее загруженным, а их оказалось около 250, восстановят только к концу ноября.

Ранее Город55 рассказывал, что два социальных учреждения в Знаменском районе Омской области до сих пор не подключили к теплу. Отопления нет в местном доме престарелых и центральной районной больнице.

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#Анастасия Баянова#Омск#Омская область#Теплоснабжение#Теплосети#Тепловая компания#Новости#Раскопки#Тепловые сети#Раскопали#Состояние теплосетей
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