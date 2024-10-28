В Омске более 200 раскопанных участков теплосетей приведут в порядок только к зиме

Posted 28 октября, 11:37
Published 28 октября, 11:37
Modified 28 октября, 11:40
Updated 28 октября, 11:40
Бригады «Тепловой компании» продолжают восстанавливать участки теплосетей, на которых проводился ремонт. Сейчас работы ведутся там, где ежедневно проходит большое количество людей и проезжает много машин. В ближайшее время компания планирует завершить укладку асфальта по 50 адресам.
«Сегодня, 28 октября, специалисты компании работают на улице Молодогвардейская, в районе домов 3-5, где недавно проходила замена тепловых сетей — укладываются лотки, идет обратная засыпка», — рассказали в «Тепловой компании».
При этом те места, которые причислили к менее загруженным, а их оказалось около 250, восстановят только к концу ноября.
Ранее Город55 рассказывал, что два социальных учреждения в Знаменском районе Омской области до сих пор не подключили к теплу. Отопления нет в местном доме престарелых и центральной районной больнице.