Авария на сетях. В омских Нефтяниках внезапно отключили свет

По информации управляющей компании «Мой дом», отключение произошло в утренние часы. В числе пострадавших адресов — ул. 50 лет Профсоюзов, 109, проспект Мира, 98 и 27 корп. А, а также ул. 50 лет Профсоюзов, 111. Жители вынуждены были адаптироваться к новым условиям, испытывая неудобства от отсутствия электричества. Свет отключили и в образовательных учреждениях и университетах, не работали и светофоры.