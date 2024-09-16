Авария на сетях. В омских Нефтяниках внезапно отключили свет

Posted 16 сентября, 07:55
Published 16 сентября, 07:55
Modified 16 сентября, 08:24
Updated 16 сентября, 08:24
Сегодня, 16 сентября, жители омского городка Нефтяников столкнулись с неприятной ситуацией — более ста домов остались без электричества. Аварийное отключение затронуло проспект Мира и улицу 50 лет Профсоюзов, оставив без света не только квартиры, но и социальные объекты.
По информации управляющей компании «Мой дом», отключение произошло в утренние часы. В числе пострадавших адресов — ул. 50 лет Профсоюзов, 109, проспект Мира, 98 и 27 корп. А, а также ул. 50 лет Профсоюзов, 111. Жители вынуждены были адаптироваться к новым условиям, испытывая неудобства от отсутствия электричества. Свет отключили и в образовательных учреждениях и университетах, не работали и светофоры.
Примерно в это же время «встали» омские троллейбусы в районе Красного пути. Пассажирам пришлось выходить из транспорта и пересаживаться в автобусы и маршрутки.
Также свет отключили в ТЦ «Миллениум» около 10 часов утра. Специалистам пришлось долго поработать над устранением неполадок, примерно через полчаса свет восстановили. Тем не менее, арендодателям пришлось поволноваться.
Как уже писал Город55, около тысячи жилых домов в Омске сегодня были без горячей воды. В основном это связано с работами на тепловых сетях. Регион активно готовится к отопительному сезону. До этого в правительстве региона сообщали о хорошей подготовке региона к зиме.