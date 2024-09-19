Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону

Posted 19 сентября, 10:04
Published 19 сентября, 10:04
Modified 19 сентября, 10:06
Updated 19 сентября, 10:06
В четверг, 19 сентября, прошла пресс-конференция, на которой обсудили старт отопительного сезона в Омске. Напомним, тепло в домах жителей начнет появляться уже с ближайшего понедельника, 23 сентября. Власти решили не ждать, когда среднесуточная температура +8 градусов будет в течение пяти дней.
По словам замдиректора департамента городского хозяйства Артема Калашникова, в настоящий момент к теплоснабжению готовы 5 770 многоквартирных жилых домов.
«В настоящее время теплоснабжающими теплосетевыми организациями подготовлены 64 теплоисточника, 1426,5 км тепловых сетей, водопроводных сетей в количестве 1948 км. Заменены тепловые сети в количестве 14 километров, согласно плану подготовки к отопительному периоду. Заменено 8 километров водопроводных сетей. Подготовлено 1364 километра канализационных сетей», — отметил Калашников.
Он добавил, что процесс подключения домов к теплу будет не одномоментным. На это потребуется не меньше трех недель.
Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты омского водоканала выполнили капремонт оборудования, сетей и сооружений. Они обновили 5 километров водопроводных сетей, заменили 95 элементов запорной арматуры, промыли 6 километров водопроводных сетей и прочистили 298 км сетей канализации.
«В числе основных работ летней ремонтной кампании — санация крупного магистрального водовода, подающего питьевую воду с Ленинской очистной водопроводной станции жителям трёх округов Омска, подготовка сетей водоснабжения и водоотведения, сооружений водоподготовки, водозабора и очистных сооружений канализации, пожарных гидрантов, насосных станций и капитальный ремонт колодцев собственными силами», — рассказал заместитель генерального директора по производству омского водоканала Сергей Голиченко.
Также специалисты обновляют коллекторы на улицах Фабричной и Мельничной и от бульвара Победы до улицы Бульварной.
Готовясь к осенне-зимнему сезону, продолжается и плановый ремонт на теплосетях. Генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев добавил, что на сегодняшний день готовность котельных составляет 100%, а вот тепловые сети готовы только на 90%. Чтобы успеть их отремонтировать, 24 бригады рабочих трудятся ежедневно без выходных, при этом укомплектованность кадров компании составляет порядка 70%.
Дмитриев также отметил, что в Омске порядка 400 домов остаются без горячей воды. Тем не менее, большая часть работ уже выполнена.
«От „Тепловой компании“ сейчас работают четыре аварийно-восстановительные бригады, которые занимаются раскопками и восстановлением. В нынешнем году эти бригады сделали 638 адресов, наблюдается 102 повреждения, которые влияет на качество горячей воды», — рассказал Владимир Дмитриев.
Он добавил, что на качестве услуг отрицательно сказывается физический износ водопроводов, который на сегодняшний день превысил 70%. Также свое влияние оказывает и кадровый голод. Особенно в дефиците находятся такие специалисты, как мастера обслуживания тепловых сетей, сварщики, водители разного класса и руководители нижнего уровня.
Если же вдруг жители дома уже после старта отопительного сезона обнаружат, что их батареи ещё холодные, а в соседних домах уже тепло, им следует обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ.
«Централизованная система теплоснабжения состоит из ряда элементов. Первый — это выработка теплоэнергии, она происходит на источниках тепловой энергии и на котельных. Затем идёт транспортировка тепловой энергии от источника до потребителя. В этом процессе участвуют две компании: тепловые сети на балансе АО „Омск РТС“ и АО „Тепловая компания“. Дальше — зона ответственности потребителя. Это либо участок тепловой сети, что чаще касается нежилых объектов, либо тепловой узел и внутренняя система отопления. Если один из этих элементов не готов, то могут возникнуть нюансы», — объяснил Владимир Дмитриев.
Специалисты напоминают, что в период отопительного сезона в комнатах приемлема температура воздуха в пределах +18-20 градусов, в угловых комнатах — +20-22 градуса.
Также мэр Шелест отметил, что информацию о том, когда будет подключен тот или иной дом, можно будет получить в своей управляющей организации.