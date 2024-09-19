Омичам подробно рассказали о готовности к предстоящему отопительному сезону

Готовясь к осенне-зимнему сезону, продолжается и плановый ремонт на теплосетях. Генеральный директор АО «Тепловая компания» Владимир Дмитриев добавил, что на сегодняшний день готовность котельных составляет 100%, а вот тепловые сети готовы только на 90%. Чтобы успеть их отремонтировать, 24 бригады рабочих трудятся ежедневно без выходных, при этом укомплектованность кадров компании составляет порядка 70%.