Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках

В соцсетях появились видео с затопленными помещениями пиццерии «Кантанелло». Пол заведения регулярно заливает водой. Сотрудники не успевают вытирать пол, в гостевые залы просачивается влага. Как рассказывают сами представители пиццерии, такая ситуация начала происходить после подачи отопления. По их словам, обращения в «Тепловую компанию» к каким-либо результатам не привели.