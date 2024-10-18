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Posted 18 октября, 08:22

Published 18 октября, 08:22

Modified 18 октября, 08:55

Updated 18 октября, 08:55

Иллюстрация

Помогите нам. В Омске затапливает помещение пиццерии в Нефтяниках

18 октября 2024, 08:22
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Советском округе Омска затапливает помещение известной пиццерии

На место планируется отправить специалистов для исследования состояния труб. В заведении же пока не могут принимать гостей из-за мокрых полов.

В Омске в городке Нефтяников на фасаде дома №56 по проспекту Мира появился интересный баннер со знаком SOS, сообщает «Новый Омск». На нем указано, что дом якобы страдает из-за действий АО «Тепловые сети». Скорее всего, речь идет о компании «Омск РТС».

В соцсетях появились видео с затопленными помещениями пиццерии «Кантанелло». Пол заведения регулярно заливает водой. Сотрудники не успевают вытирать пол, в гостевые залы просачивается влага. Как рассказывают сами представители пиццерии, такая ситуация начала происходить после подачи отопления. По их словам, обращения в «Тепловую компанию» к каким-либо результатам не привели.

Полы в помещении регулярно заливает водойПолы в помещении регулярно заливает водой
Полы в помещении регулярно заливает водой. Фото: Скриншот видео паблика «Жесть Омска»

Как рассказали в «Тепловой компании», уже сегодня, 18 октября, на место прибыли сотрудники предприятия. В настоящее время там проводятся работы по замене поврежденного трубопровода.

«Для поиска повреждений были привлечены сотрудники лаборатории, которые использовали современное оборудование для диагностики. Специалисты смогли локализовать сложный участок и уже приступили к его замене. Для работы привлечены все необходимые техника, оборудование и специалисты», — уточнили в компании.

Работы пообещали завершить в ближайшее время.

Фото: АО «Тепловая компания»

Как уже писал Город55, в АО «Тепловая компания» категорически не хватает сотрудников. Из-за изношенных труб теплосетей в городе ежедневно отключают воду по разным адресам. Для устранения неполадок предприятие вызывает на работу сотрудников из других районов Омской области.

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