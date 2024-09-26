Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях

Омск продолжает бороться с последствиями аварий на теплосетях. За сутки 21 ремонтная бригада справилась с 21 повреждением на разных улицах города. Спортивный проезд, улицы Б. Хмельницкого, Ильинская и другие — все они теперь могут наслаждаться горячей водой. В общей сложности, 175 объектов уже вернулись к привычному комфорту. Но на сегодняшний день без горячей воды все еще остается около 370 объектов, а виной тому 320 неполадок.