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Posted 26 сентября, 05:55

Published 26 сентября, 05:55

Modified 26 сентября, 05:57

Updated 26 сентября, 05:57

В Омске бригадам осталось устранить больше 300 повреждений на тепловых сетях

Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях

26 сентября 2024, 05:55
Фото: 1MI

В Омске бригадам осталось устранить больше 300 повреждений на тепловых сетях

В Омске продолжаются работы по восстановлению горячего водоснабжения после аварий на тепловых сетях. Несмотря на то, что за сутки 21 бригада устранила 21 повреждение и вернула тепло в 175 объектов, около 370 зданий все еще остаются без горячей воды.

Омск продолжает бороться с последствиями аварий на теплосетях. За сутки 21 ремонтная бригада справилась с 21 повреждением на разных улицах города. Спортивный проезд, улицы Б. Хмельницкого, Ильинская и другие — все они теперь могут наслаждаться горячей водой. В общей сложности, 175 объектов уже вернулись к привычному комфорту. Но на сегодняшний день без горячей воды все еще остается около 370 объектов, а виной тому 320 неполадок.

Сегодня, 26 сентября, 22 бригады продолжают ремонтные работы в разных районах города. В Центральном теплоэнергетическом округе работы ведутся на улицах 20 лет РККА, Пушкина, Октябрьская и других. В Советском округе ремонтные бригады работают на улицах Энтузиастов, Нефтезаводская и Менделеева. В Ленинском округе специалисты трудятся на проспекте К. Маркса и улице Гашека, а в Кировском округе — на улицах Комарова и Ватутина.

Параллельно в городе идет капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне «Золотые купола», поселке Черемушки и на улице 8 линия.

Администрация города просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с наладкой внутридомовых систем теплоснабжения. Этот процесс может занять около двух недель, чтобы наладить гидравлическую систему и обеспечить тепло всем объектам.

Просим отнестись с пониманием и запастись терпением. Наладка внутридомовой системы теплоснабжения находится в компетенции управляющей организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом, — прокомментировала ситуацию администрация города.

Напомним, что ранее Город55 уже писал об авариях на теплосетях. Без горячей воды остались 402 дома.

19 аварий за сутки: Омск продолжает замерзать в начале отопительного сезона
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#Екатерина Тараленко#Омск#Аварии#Капитальный ремонт#Горячая вода#Новости#Микрорайон#Советский округ#Ленинский округ#Кировский округ#Ремонтные работы#Тепловые сети#Центральный округ#Бригады
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