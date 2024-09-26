Тепло в каждый дом. В Омске осталось устранить еще 320 повреждений на сетях

Posted 26 сентября, 05:55
Published 26 сентября, 05:55
Modified 26 сентября, 05:57
Updated 26 сентября, 05:57
Омск продолжает бороться с последствиями аварий на теплосетях. За сутки 21 ремонтная бригада справилась с 21 повреждением на разных улицах города. Спортивный проезд, улицы Б. Хмельницкого, Ильинская и другие — все они теперь могут наслаждаться горячей водой. В общей сложности, 175 объектов уже вернулись к привычному комфорту. Но на сегодняшний день без горячей воды все еще остается около 370 объектов, а виной тому 320 неполадок.
Сегодня, 26 сентября, 22 бригады продолжают ремонтные работы в разных районах города. В Центральном теплоэнергетическом округе работы ведутся на улицах 20 лет РККА, Пушкина, Октябрьская и других. В Советском округе ремонтные бригады работают на улицах Энтузиастов, Нефтезаводская и Менделеева. В Ленинском округе специалисты трудятся на проспекте К. Маркса и улице Гашека, а в Кировском округе — на улицах Комарова и Ватутина.
Параллельно в городе идет капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне «Золотые купола», поселке Черемушки и на улице 8 линия.
Администрация города просит жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам, связанным с наладкой внутридомовых систем теплоснабжения. Этот процесс может занять около двух недель, чтобы наладить гидравлическую систему и обеспечить тепло всем объектам.
Просим отнестись с пониманием и запастись терпением. Наладка внутридомовой системы теплоснабжения находится в компетенции управляющей организации, обслуживающей указанный многоквартирный дом, — прокомментировала ситуацию администрация города.
Напомним, что ранее Город55 уже писал об авариях на теплосетях. Без горячей воды остались 402 дома.