Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице

Posted Сегодня, 15:21
Published Сегодня, 15:21
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
В микрорайоне Прибрежный сегодня, 15 февраля, произошло ЧП: в яму, образовавшуюся из-за коммунальной аварии, провалился ребенок.
Известно, что ребенок шел по газону вдоль дороги по улице Крупской.
Как сообщили в департаменте информполитики мэрии Омска, ребенка достали из ямы и доставили в больницу. Мальчик получил ожог ступни.
«Ребенок получил термический ожог ступни, был госпитализирован в БСМП-1, его состояние стабильное, и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве. — На месте повреждения выставлены специальные ограждения, проводятся работы по выявлению опасных факторов и диагностические работы на трубопроводах, готовятся технические решения по результатам диагностики».
В ведомстве добавили, что для дальнейшего исключения рисков будут искать, кому принадлежат эти тепловые сети.
Напомним, ранее в Омске в яму с кипятком провалилась школьница.