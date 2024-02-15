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Published Сегодня, 15:21

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Updated Сегодня, 15:29

В Омске ребенок упал в яму с кипятком

Получил ожог ступни. В Омске ребенок упал в яму с кипятком и оказался в больнице

15 февраля 2024, 15:21
Фото: Мэрия Омска

В Омске ребенок упал в яму с кипятком

Ребенка с ожогом госпитализировали, за ним следят врачи.

В микрорайоне Прибрежный сегодня, 15 февраля, произошло ЧП: в яму, образовавшуюся из-за коммунальной аварии, провалился ребенок.

Известно, что ребенок шел по газону вдоль дороги по улице Крупской.

Как сообщили в департаменте информполитики мэрии Омска, ребенка достали из ямы и доставили в больницу. Мальчик получил ожог ступни.

«Ребенок получил термический ожог ступни, был госпитализирован в БСМП-1, его состояние стабильное, и ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в ведомстве. — На месте повреждения выставлены специальные ограждения, проводятся работы по выявлению опасных факторов и диагностические работы на трубопроводах, готовятся технические решения по результатам диагностики».

В ведомстве добавили, что для дальнейшего исключения рисков будут искать, кому принадлежат эти тепловые сети.

Напомним, ранее в Омске в яму с кипятком провалилась школьница.

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