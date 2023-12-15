Клубы пара. В омском Чкаловском поселке за день произошло две аварии на теплосетях

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Видео с места происшествия появилось в городском паблике «Инцидент Омск». Из-за аварии на теплосетях здание больницы поглотил густой пар. Чтобы разобраться в ситуации и устранить нарушение, трубопровод пришлось вывести из работы. Ситуацию прокомментировали в городской администраиции.
«Для предупреждения развития аварийной ситуации на тепловых сетях по адресу: пр. Космический, 99, в период с 10-00 час. до 12-30 час. 15.12.2023 был выведен из работы трубопровод подземной прокладки, с отключением теплоснабжения и горячего водоснабжения 6 объектов (пр. Космический, 99,101,101/1,103,105,105/1). В настоящее время теплоснабжение и ГВС потребителей восстановлено», — рассказали в мэрии Омска.
Кроме того, с последствиями аварии пришлось бороться и на другом участке. На пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо случился прорыв трубопровода, из-за чего жители близлежащих домов временно остались без теплоснабжения. О ведении работ сообщили в районной тепловой станции.
«Ведутся работы по устранению порыва на трубопроводе на Космическом проспекте. Теплоснабжение потребителей временно ограничено. Горячее водоснабжение сохраняется по обратному трубопроводу. Завершение работ планируется до конца дня 15 декабря», — рассказали Городу55 в пресс-службе АО «ТГК-11».