Клубы пара. В омском Чкаловском поселке за день произошло две аварии на теплосетях

Кроме того, с последствиями аварии пришлось бороться и на другом участке. На пересечении Космического проспекта и улицы Товстухо случился прорыв трубопровода, из-за чего жители близлежащих домов временно остались без теплоснабжения. О ведении работ сообщили в районной тепловой станции.