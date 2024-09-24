Устраняют повреждения. Омичам рассказали, на каких улицах запланирован ремонт труб

Всего горячее водоснабжение было восстановлено на 72 объектах. Однако по состоянию на 8:00 утра текущего дня, 412 объектов, подключенных к сетям АО «Тепловая компания», все еще остаются без горячей воды. На тепловых сетях зафиксировано 330 повреждений, и работы по их устранению продолжаются.