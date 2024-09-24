Устраняют повреждения. Омичам рассказали, на каких улицах запланирован ремонт труб

Posted 24 сентября, 04:34
Published 24 сентября, 04:34
Modified 24 сентября, 04:51
Updated 24 сентября, 04:51
«Тепловая компания» сообщает о масштабных ремонтных работах на тепловых сетях города. За последние сутки 19 бригад, состоящих из 57 рабочих, устранили 20 повреждений по различным адресам, среди которых улица Пушкина, 128, улица Гусарова, 28 и проспект К. Маркса, 31.
Всего горячее водоснабжение было восстановлено на 72 объектах. Однако по состоянию на 8:00 утра текущего дня, 412 объектов, подключенных к сетям АО «Тепловая компания», все еще остаются без горячей воды. На тепловых сетях зафиксировано 330 повреждений, и работы по их устранению продолжаются.
Сегодня, 24 сентября, в ремонтных работах задействованы 23 бригады (19 собственных и 4 привлеченных) на следующих адресах:
Также в городе ведется капитальный ремонт теплосетей в микрорайоне «Золотые купола», посёлках Черемушки и Крутая Горка.
Ранее Город55 рассказывал о жителях Центрального округа, которые несколько месяцев ждут восстановления водоснабжения по своим адресам. В «Тепловой компании» регулярно переносят сроки, заявили местные жители.
Добавим, что количество повреждений на сетях выросло по сравнении с 23 сентября. Тогда Город55 сообщал о массовых отключениях воды по всему городу. Специалисты устраняют повреждения, однако с каждым днем их становится все больше.
Так, вода отсутствовала на 1-й Станционной, где пообещали вернуть водоснабжение 27 сентября. Не было воды и на Котельникова, где постоянно переносят сроки восстановления. Жители улиц Бородина, 2-я Поселковая и Магистральная также постоянно жалуются на отсутствие горячей воды.