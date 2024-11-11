«Складывается аварийная обстановка»: в Омске затопило кипятком двор жилого дома

Posted 11 ноября, 11:48
Published 11 ноября, 11:48
Modified 11 ноября, 11:53
Updated 11 ноября, 11:53
На ситуацию местные жители пожаловались в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Омичка рассказала, что двор дома №5 по улице Комсомольский городок топит с пятницы, за это время территорию успели обследовать специалисты, но они, по словам девушки, просто посмотрели на воду и уехали.
«У нас снова складывается аварийная обстановка. Неделю назад здесь было все разрыто, устраняли последствия аварии, и вот сейчас на том же месте снова бьет горячий ключ, подтопляет наш дом. В воскресенье приезжала „Тепловая компания“ или Водоканал, посмотрели, развернулись и уехали», — рассказала автор жалобы.
Омичка также добавила, что серьезные опасения у жителей вызывает состояние фундамента дома, до которого тоже добралась вода.
«Мы переживаем за фундамент нашего дома. Хочется чтобы сделали основательно, чтобы не было постоянно таких проблем», — подчеркнула она.
На ситуацию отреагировали в омской мэрии, заверив, что бригады «Тепловой компании» должны решить проблему в течение этой недели.
Напомним, что недавно в Омске затопило объект культурного наследия по адресу ул. Булатова, 37. В подвал здания начал проникать кипяток.