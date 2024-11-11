«Складывается аварийная обстановка»: в Омске затопило кипятком двор жилого дома

На ситуацию местные жители пожаловались в телеграм-канале «Омский новостной поезд». Омичка рассказала, что двор дома №5 по улице Комсомольский городок топит с пятницы, за это время территорию успели обследовать специалисты, но они, по словам девушки, просто посмотрели на воду и уехали.