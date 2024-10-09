Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов

Напомним, что хотя все котельные «Тепловой компании» уже запущены и обеспечивают теплом не только жителей Омска, но и прилегающие районы, сейчас они работают не на полную мощность. Погода пока не требует усиления обогрева, но к зиме все объекты генерации муниципальной компании полностью готовы к работе.