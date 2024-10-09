Минус 40 повреждений за день. В Омске бригады вернули тепло в 149 домов

Posted 9 октября, 05:10
Published 9 октября, 05:10
Modified 9 октября, 05:13
Updated 9 октября, 05:13
В Омске активно продолжаются крупномасштабные ремонтные работы на тепловых сетях, вызванные повторяющимися авариями. «Тепловая компания» сообщила, что за день 42 бригады и привлеченных организаций, состоящие из 126 человек, смогли устранить 40 повреждений на трубопроводах.
Ремонтные работы развернулись на нескольких участках города, включая такие улицы, как Орджоникидзе, Иртышская набережная, Таубе, улицы Б. Хмельницкого, Чкалова, проспект Мира и многие другие. В результате проведённых работ уже удалось восстановить теплоснабжение в 149 объектах, что не может не радовать горожан.
На сегодняшний день, 9 октября, в городе продолжают работать 44 бригады, в числе которых одна привлеченная. Они активно трудятся на различных участках, включая улицы Красногвардейская, Герцена и Октябрьская.
Представители «Тепловой компании» отмечают, что если тепло уже появилось в одном из стояков или обогреваемом доме, это означает, что здание подключено к системе отопления.
Напомним, что хотя все котельные «Тепловой компании» уже запущены и обеспечивают теплом не только жителей Омска, но и прилегающие районы, сейчас они работают не на полную мощность. Погода пока не требует усиления обогрева, но к зиме все объекты генерации муниципальной компании полностью готовы к работе.