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Posted 10 октября, 07:09

Published 10 октября, 07:09

Modified 10 октября, 07:12

Updated 10 октября, 07:12

Мэр Омска рассказал, когда во всех городских домах включат отопление

Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах

10 октября 2024, 07:09
Фото: 1MI

Мэр Омска рассказал, когда во всех городских домах включат отопление

В «Тепловой компании» испытывают серьезную нехватку сотрудников, а тепловые сети сильно изношены и требуют ремонта.

Во время программы «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в нескольких домах в Омске, в которых не было отопления, сегодня наконец-то появилось тепло. Кроме того, есть еще 50 домов, где отсутствует отопление из-за повреждений на тепловых сетях.

«Общими усилиями и по состоянию на сегодня, 6 утра, подано отопление во все дома, где его не было до этого. Но есть и повреждения в домах, где уже включено отопление. Это порядка 55 многоквартирных домов. Кроме того, в тех домах, которые уже подключены, зафиксировано 90 повреждений. Есть дома, в которых есть тепло, но из-за небольшой течи там проблемы. Тепловой компании поставлена задача устранить все повреждения в ближайшее время», — уточнил мэр города.

Он также подчеркнул, что в тепловой компании категорически не хватает людей, очень много свободных вакансий на предприятии, а на работы приходится привлекать сотрудников из других организаций.

По словам Сергея Шелеста, сильные неудобства горожанам приходится испытывать из-за изношенных тепловых сетей. Летом удалось поменять 22 километра теплосетей. Также градоначальник надеется на помощь федерального центра.

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