Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах

Во время программы «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в нескольких домах в Омске, в которых не было отопления, сегодня наконец-то появилось тепло. Кроме того, есть еще 50 домов, где отсутствует отопление из-за повреждений на тепловых сетях.