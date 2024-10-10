Мэр Омска рассказал, когда включат отопление в оставшихся домах

Posted 10 октября, 07:09
Published 10 октября, 07:09
Modified 10 октября, 07:12
Updated 10 октября, 07:12
Во время программы «Прямой разговор» мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что в нескольких домах в Омске, в которых не было отопления, сегодня наконец-то появилось тепло. Кроме того, есть еще 50 домов, где отсутствует отопление из-за повреждений на тепловых сетях.
«Общими усилиями и по состоянию на сегодня, 6 утра, подано отопление во все дома, где его не было до этого. Но есть и повреждения в домах, где уже включено отопление. Это порядка 55 многоквартирных домов. Кроме того, в тех домах, которые уже подключены, зафиксировано 90 повреждений. Есть дома, в которых есть тепло, но из-за небольшой течи там проблемы. Тепловой компании поставлена задача устранить все повреждения в ближайшее время», — уточнил мэр города.
Он также подчеркнул, что в тепловой компании категорически не хватает людей, очень много свободных вакансий на предприятии, а на работы приходится привлекать сотрудников из других организаций.
По словам Сергея Шелеста, сильные неудобства горожанам приходится испытывать из-за изношенных тепловых сетей. Летом удалось поменять 22 километра теплосетей. Также градоначальник надеется на помощь федерального центра.