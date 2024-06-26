«Только обещают». Тысячи омичей из микрорайона Входной месяц сидят без горячей воды

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Жители микрорайона Входный сообщили Городу55, что с 27 мая сидят без горячей воды. Плановое отключение воды в Ленинском округе должно было завершиться еще 9 июня. Воду действительно дали, но только на 4 дня. А затем появилось объявление, что в домах 13–14 июня «будет производиться опрессовка системы отопления» (подобные работы еще раз запланировали на 26–27 июня). С этого момента горячую воду так и не включили во Входном.
«Звонили везде. Все только обещают, а по итогу 10000 человек сидят без горячей воды уже почти месяц. А теперь срок включения горячей воды перенесли на 1 июля», — пожаловалась Городу55 омичка Ирина.
По словам местных, отсутствие горячей воды им объясняли прорывом возле одного из домов и аварией на тепловых сетях. После этого последовали неоднократные переносы включения водоснабжения. Согласно последним обещаниям, воду наконец-то включат во Входном в следующий понедельник, 1 июля.
При этом возле дома №23 в микрорайоне Входной примерно две недели раскопали коммуникации, но не торопятся проводить какие-либо работы.
Напомним, что сильно затянулось отключение горячей воды также в Амурском поселке. Его объяснили найденными «дефектами» на магистральных участках тепловых сетей.
Обратившаяся в редакцию Города55 омичка Лариса назвала сложившуюся ситуацию полным безобразием:
«На 21-й Амурской до сих пор нет горячей воды и не известно когда она появится».
Добавим, что с 21 мая нет горячей воды и в домах по улице 20 лет РККА. Точных сроков восстановления водоснабжения традиционно никто не называет.