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Updated Сегодня, 08:39

Иллюстрация

«Только обещают». Тысячи омичей из микрорайона Входной месяц сидят без горячей воды

26 июня 2024, 08:37
Фото: 1MI
Иллюстрация

Тысячи жителей омского микрорайона Входной уже месяц сидят без горячей воды

Недавно срок включения горячего водоснабжения перенесли на 1 июля.

Жители микрорайона Входный сообщили Городу55, что с 27 мая сидят без горячей воды. Плановое отключение воды в Ленинском округе должно было завершиться еще 9 июня. Воду действительно дали, но только на 4 дня. А затем появилось объявление, что в домах 13–14 июня «будет производиться опрессовка системы отопления» (подобные работы еще раз запланировали на 26–27 июня). С этого момента горячую воду так и не включили во Входном.

Объявление об опрессовке системы отопленияОбъявление об опрессовке системы отопления
Объявление об опрессовке системы отопленияОбъявление об опрессовке системы отопления
Объявление об опрессовке системы отопления
Фото: Предоставлено Городу55
«Звонили везде. Все только обещают, а по итогу 10000 человек сидят без горячей воды уже почти месяц. А теперь срок включения горячей воды перенесли на 1 июля», — пожаловалась Городу55 омичка Ирина.

По словам местных, отсутствие горячей воды им объясняли прорывом возле одного из домов и аварией на тепловых сетях. После этого последовали неоднократные переносы включения водоснабжения. Согласно последним обещаниям, воду наконец-то включат во Входном в следующий понедельник, 1 июля.

При этом возле дома №23 в микрорайоне Входной примерно две недели раскопали коммуникации, но не торопятся проводить какие-либо работы.

Раскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне ВходнойРаскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне Входной
Раскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне ВходнойРаскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне Входной
Раскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне ВходнойРаскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне Входной
Раскопанные коммуникации возле дома №23 в микрорайоне Входной
Фото: Предоставлено Городу55

Напомним, что сильно затянулось отключение горячей воды также в Амурском поселке. Его объяснили найденными «дефектами» на магистральных участках тепловых сетей.

Обратившаяся в редакцию Города55 омичка Лариса назвала сложившуюся ситуацию полным безобразием:

«На 21-й Амурской до сих пор нет горячей воды и не известно когда она появится».

Добавим, что с 21 мая нет горячей воды и в домах по улице 20 лет РККА. Точных сроков восстановления водоснабжения традиционно никто не называет.

В «ТГКом» объяснили затянувшееся отключение горячей воды найденными «дефектами»
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#Юлия Истомина#Эксклюзивы#Общество#Омск#Жалобы#Авария#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Отключение#Проблемы#Коммунальная авария#Тепловые сети
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