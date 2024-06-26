«Только обещают». Тысячи омичей из микрорайона Входной месяц сидят без горячей воды

Жители микрорайона Входный сообщили Городу55, что с 27 мая сидят без горячей воды. Плановое отключение воды в Ленинском округе должно было завершиться еще 9 июня. Воду действительно дали, но только на 4 дня. А затем появилось объявление, что в домах 13–14 июня «будет производиться опрессовка системы отопления» (подобные работы еще раз запланировали на 26–27 июня). С этого момента горячую воду так и не включили во Входном.